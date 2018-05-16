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Вблизи Рязанского состоится концерт брасс-оркестра
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Вблизи Рязанского состоится концерт брасс-оркестра 

Управа Рязанского района 33 минуты назад
Концерт брасс-оркестра с развлекательной программой для всей семьи устроят в Перовском парке, который расположен вблизи Рязанского района, 19 мая. Мероприятие приурочено ко Дню парков.
«Музыканты брасс-оркестра наберут побольше воздуха, и ветер в их инструментах создаст необычные мелодии. Для детей и их родителей анимационная группа проведет программу «Семейные команды», — сообщает пресс-служба парка.
Начало в 14.00. Вход свободный.
Напомним, что парк располагается по адресу улица Лазо, владение 7. (мю)
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