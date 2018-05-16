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Суд оставил права на «Винни Пуха» у киностудии «Союзмультфильм»
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Суд оставил права на «Винни Пуха» у киностудии «Союзмультфильм» 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Суд по интеллектуальным правам оставил права на использование персонажа «Винни Пух» у «Союзмультфильма», сообщили в пресс-службе киностудии.
«Президиум суда по интеллектуальным правам признал законным решение об отказе ООО «Алвега» в регистрации товарного знака с изображением Винни-Пуха. Таким образом была отклонена кассационная жалоба организации, и суд согласился с позицией Роспатента и ФГУП «ТПО „Киностудия „Союзмультфильм“ о недопустимости использования персонажей мультфильмов киностудии без ее согласия“, — сообщили в пресс-службе.
В киностудии уточнили, что компания „Алвега“ обратилась в Роспатент с заявкой о регистрации товарного знака с изображением Винни-Пуха в 2015 г. В регистрации знака было отказано с указанием, что правообладателем аудиовизуальных образов персонажей является „Союзмульфильм“.
В 2017 г. „Алвега“ обжаловала действия Роспатента в суде по интеллектуальным правам. Компания сообщила, что получила разрешение на использование изображения Винни-Пуха от художников-постановщиков Владимира Зуйкова и Эдуарда Назарова, которые работали над образом этого персонажа. Первая и вторая инстанции суда подтвердили право „Союзмультфильма“ на аудиовизуальный образ, который является результатом комплексного труда сценариста, художника, аниматора, актера и других.
Первый мультфильм „Винни Пух“ (режиссер Федор Хитрук) был создан на киностудии „Союзмультфильм“ в 1969 г.
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