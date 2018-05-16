Джон Траволта выступил с 50 Cent на Канском кинофестивале 

Репер 50 Cent выступил в Каннах на ежегодном кинофестивале. В выступлении артиста, внезапно, принял участие актер Джон Траволта. Об этом музыкант сообщил в своем Twitter.
Концерт артиста был посвящен премьере драмы «Готти» Кевина Коннолли о преступной карьере влиятельного нью-йоркского бизнесмена Джона Готти и его семье.
Исполнитель главной роли Джон Траволта, посреди концерта присоединился к музыканту на сцене и, кажется, еще сильнее зажег публику своим танцем.
Сам 50 Сеnt прокомментировал видео так: «Тусуемся с Джоном Траволтой. Я клянусь, я приехал сюда только ради него», — написал он.
Специалистам удалось выяснить, что было написано на заклеенных страницах знаменитого дневника Анны Франк. Как выяснили историки, на них 13‐летняя девочка записывала «грязные шутки», а также размышления о сексуальном воспитании и проституции.