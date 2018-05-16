Пушки, ятаганы и стены из чугуна: как будет выглядеть восстановленная казачья крепость в Старочеркасске

В Старочеркасском музее-заповеднике появится экспозиция «Даниловский бастион». Крепостную стену отстроят заново. Возведут постаменты для оружия, на которых будут стоять настоящие пушки, найденные археологами.

О том, что старинную крепость собираются воссоздать, в апреле говорил губернатор Василий Голубев . 16 мая техзадание появилось на сайте госзакупок.

— Задача проекта — восстановить один из самых мощных бастионов города Черкасска, образца русских крепостных сооружений первой половины XVIII века, — сказано в техзадании.

В бастионе появятся барельефы, отлитые из чугуна рельефные карты-схемы «Казачьи столицы»: «Раздоры», «Монастырское урочище», «Азов», «Черкасск», «Новочеркасск», экспозиции холодного и огнестрельного оружия: ятаганы, кинжалы, мортиры (старинное артиллерийское оружие. — Прим. ред.). Крепостную стену вручную «состарят» — сделают на поверхности сколы и потертости. Сделана она будет из стали, бетона, ракушечника и чугуна.

На проект потратят 4,9 миллиона рублей из областного бюджета. Согласно договору, работы должны быть закончены до 30 сентября этого года.

В отстроенной крепости будут проводить лекции, интерактивные мероприятия и экскурсии.

Даниловский бастион — самый мощный из семи бастионов Черкасской крепости и один из трех бастионов, выстроенных в камне. Он входил в систему обороны города Черкасска в середине XVIII века. Строить его начали еще в XVII веке — сначала это был просто земляной вал, затем — деревянные стены-срубы. К 40-м годам XVIII века крепость начала разваливаться. В 1741 году войсковой атаман Данила Ефремов самовольно начал строить здесь каменную стену, несмотря на запрет царского правительства, которое дало разрешение возводить только деревянную. За это Ефремову два года пришлось провести в заключении в Петропавловской крепости. Но потом начинание атамана всё же разрешили довести до конца.

К концу XVIII века стена начали постепенно разрушаться, так как Черкасск потерял свое стратегическое значение — Азов ведь уже завоевали. К 1797 году от бастиона остались лишь скудные останки.