В Псковской области проходит акция «Судебные приставы — детям»

Акция «Судебные приставы–детям» по интенсивному взысканию алиментных платежей продлится до 8 июня, сообщили в пресс-службе Управление ФССП России по Псковской области.

По состоянию на 1 мая 2018 года в отделах судебных приставов Псковской области находилось на исполнении 4734 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей. Из них в Пскове и Псковском районе — 1825 исполнительных производств.

В рамках данной акции каждый судебный пристав-исполнитель по алиментным взысканиям проведет дополнительные проверки бухгалтерий организаций, в которых находятся исполнительные документы данной категории. В ходе таких проверок будут установлены полнота удержания из зарплат должников ежемесячных платежей по исполнительным листам и своевременность перечисления денежных средств взыскателям.

Кроме того, в усиленное применение мер принудительного исполнения в отношении должников по алиментам будет входить проведение арестов имущества должников по алиментам, вынесение временных ограничений на выезд должника из РФ, ограничения в управлении автотранспортным средством, направление неработающих граждан в Центры занятости для постановки на учет и дальнейшего трудоустройства, привлечение уклоняющихся от уплаты алиментов к административной и уголовной ответственности.

Во всех отделах судебных приставов Псковской области будут проведены масштабные рейды по должникам-алиментщикам, в том числе по привлечению должников к административной ответственности.

Также в рамках акции запланированы проведение совместной «горячей линии» главного судебного пристава Псковской области и Уполномоченного по защите прав ребенка в Псковской области, встреча с гражданами в Псковской «Деревне SOS», где будут даны ответы на вопросы, касающиеся взыскания алиментных платежей, выступление руководства регионального Управления в региональном радиоэфире по вопросам алиментных платежей, а также посещение детских образовательных учреждений.

Листовки с призывом заплатить алименты появятся на подъездах домов и на досках объявлений в Пскове, в районных центрах, в других населенных пунктах области.

Данная акция призвана не только в очередной раз применить комплекс принудительных мер в отношении злостных неплательщиков алиментов, но и напомнить родителям об их обязанностях по содержанию и воспитанию детей, что особо актуально накануне Дня защиты детей.