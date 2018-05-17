Зачем литовка Ингеборга Дапкунайте учила эстонский язык

21 мая в 21:30 на НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мост». Выхода этого фильма ждали долго, поскольку любителям кино хорошо известен его «предтеча» — известный шведско-датский детектив Bron/Broen, имевший высоченные рейтинги.

Это третья адаптация ленты после американо-мексиканского The Bridge с Дайаной Крюгер и Демианом Биширом и британо-французского The Tunnel c Клеманс Поэзи и Стивеном Диллэйном

Действие российской версии сериала разворачивается на российско-эстонской границе, где на Нарвском мосту находят тело женщины. Полиция обеих стран начинает совместное расследование, причем ситуация буквально на глазах запутывается все больше и больше. Со стороны России этим занимается следователь СК Максим Казанцев Михаил Пореченков ), а Эстонию представляет комиссар Инга Веермаа ( Ингеборга Дапкунайте ).

Героиня Дапкунайте весьма необычна… ментально.

— Между шведами и датчанами не такая большая культурная разница. Между русским и эстонкой различий гораздо больше, — рассказывает Ингеборга Дапкунайте. — В Инге есть черты, которые похожи на аутизм, но мы не ставили героине диагноз. Она воспринимает мир буквально и не понимает иронии. Если ей сказать: «Мы не виделись сто лет», она ответит: «Нет, мы не виделись год и три недели». У нее все конкретно, и это делает ее хорошим профессионалом. Она может концентрироваться на поставленной задаче.

Специально для этой роли литовке Ингеборге Дапкунайте пришлось учить эстонский, а за произношением актрисы следил специальный консультант.