Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 17 мая 

9:30 — Пресс-завтрак с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым «Программа vs человек. Технологии или авторство?».
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
10:00 — Международная выставка по электротранспорту «Электротранс».
10:00 — Заседание Мосгордумы.
10:00 — Пресс-тур по теме: «Технические новинки пожарной охраны Москвы».
10:30 — Брифинг-презентация работ всемирно известных граффити-художников, которые специально к чемпионату мира по футболу 2018 г. распишут объекты ПАО «МОЭСК» в Лужниках.
11:00 — Обсуждение перспектив развития цифровых сервисов в здравоохранении.
11:00 — Заседание Мособлдумы.
12:00 — Круглый стол комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации на тему: «Формирование диверсифицированного подхода в части требований к качеству очистки сточных вод».
14:00 — «Открытая трибуна» Мособлдумы на тему: «Роль негосударственных общественных объединений в оказании социальных услуг на территории Московской области».
14:30 — Пресс-конференция, посвященная подготовке празднования Дня России.
15:00 — Круглый стол в рамках совместного заседания палаты молодых законодателей при Совете Федерации и молодежной палаты при Госдуме на тему: «Реализация федеральной программы по обеспечению жильем молодых семей».
15:15 — Заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.
Фотоматериалы:
10:00 — Демонстрация «Технические новинки пожарной охраны Москвы».
15:00 — Пресс-конференция участницы конкурса «Евровидение 2018» от России Юлии Самойловой.
16:30 — Открытие проекта «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского».
17:30 — Открытие «Ледяной пещеры» в парке «Зарядье».
17:30 — Предпоказ выставки «Это Маркс?!» в Музее современной истории России.