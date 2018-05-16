Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 17 мая

9:30 — Пресс-завтрак с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым «Программа vs человек. Технологии или авторство?».

10:00 — Международная выставка по электротранспорту «Электротранс».

10:00 — Пресс-тур по теме: «Технические новинки пожарной охраны Москвы».

10:30 — Брифинг-презентация работ всемирно известных граффити-художников, которые специально к чемпионату мира по футболу 2018 г. распишут объекты ПАО «МОЭСК» в Лужниках.

11:00 — Обсуждение перспектив развития цифровых сервисов в здравоохранении.

11:00 — Заседание Мособлдумы.

12:00 — Круглый стол комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации на тему: «Формирование диверсифицированного подхода в части требований к качеству очистки сточных вод».

14:00 — «Открытая трибуна» Мособлдумы на тему: «Роль негосударственных общественных объединений в оказании социальных услуг на территории Московской области».

14:30 — Пресс-конференция, посвященная подготовке празднования Дня России.

15:00 — Круглый стол в рамках совместного заседания палаты молодых законодателей при Совете Федерации и молодежной палаты при Госдуме на тему: «Реализация федеральной программы по обеспечению жильем молодых семей».

15:15 — Заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.

Фотоматериалы:

10:00 — Демонстрация «Технические новинки пожарной охраны Москвы».

17:30 — Открытие «Ледяной пещеры» в парке «Зарядье».

17:30 — Предпоказ выставки «Это Маркс?!» в Музее современной истории России.