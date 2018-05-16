Отчетный концерт коллектива «Энергия танца» состоялся в Щербинке

Фото: Дворец культуры городского округа Щербинка

Отчетный концерт коллектива «Энергия танца» состоялся 13 мая во Дворце культуры городского округа Щербинка.

— Открыл мероприятие наш любимый танец танго. Девушки представили номера в цыганском стиле и направлениях латина, леди-дэнс и чирлидинг. Кроме того, на концерте состоялась премьера группового номера «Роза пустыни». В сопровождении стихотворений продемонстрировался болливудский танец «Высокие каблуки», а в номере зубма-фитнес поучаствовали зрители из зала. Самым сильным с точки зрения актерского мастерства получилась постановка «Кукушка», посвященная Великой Отечественной войне, — рассказала руководитель коллектива «Энергия танца» из городского округа Щербинка Наталья Бабкина.

Она добавила, что всего было представлено 12 номеров при участии приглашенного коллектива восточного танца «Инжир» руководителя Веры Абрамовой.