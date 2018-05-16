Комиссия по делам несовершеннолетних контролирует работу советов профилактики

Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Вешняки присутствуют на заседаниях и контролируют эффективность работы Советов профилактики правонарушений в образовательных учреждениях района. Об этом рассказал глава управы района Вешняки Сергей Михайлович Махов

По его словам, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Вешняки осуществляют тесное взаимодействие с отделом опеки, попечительства и патронажа по работе с неблагополучными семьями.

"Идёт постоянный взаимообмен информацией о детях, оставшихся без попечения родителей", — прокомментировал Сергей Михайлович Махов. По его словам, специалисты комиссии самостоятельно готовят исковые заявления о лишении родительских прав неблагополучных родителей и совместно со специалистами опеки участвуют в заседаниях суда по вопросам рассмотрения этих исков.