Ещё
В Хорошево-Мневниках прошел концерт ко Дню семьи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

В Хорошево-Мневниках прошел концерт ко Дню семьи 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Ко Дню семьи в Хорошево-Мневниках организовали концерт «Песни о любви». Он прошел в школе № 138 на улице Генерала Глаголева.
— Прекрасный вокальный вечер состоялся при участии группы «НеФормат» Алексея и Натальи Казаковых. Песни для них пишет сын — певец и композитор Петр Казаков. Огромное спасибо районной общественной организации «Материнство и детство» и ее руководителю Оксане Чёрной за этот праздник, — отметил депутат Московской городской думы Олег Сорока.
В завершение общественный деятель, советник депутата Московской городской думы Сергей Богданов поздравил многодетные семьи района Хорошево-Мневники. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
С творчеством Никколо Паганини познакомят всех желающих на улице Мневники В библиотеке на улице Мневники расскажут о культуре узбекского народа В Хорошево-Мневниках 20 мая покажут спектакль «В открытом море»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе5
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования80
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение