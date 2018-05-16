В Хорошево-Мневниках прошел концерт ко Дню семьи

Ко Дню семьи в Хорошево-Мневниках организовали концерт «Песни о любви». Он прошел в школе № 138 на улице Генерала Глаголева.

— Прекрасный вокальный вечер состоялся при участии группы «НеФормат» Алексея Натальи Казаковых . Песни для них пишет сын — певец и композитор Петр Казаков. Огромное спасибо районной общественной организации «Материнство и детство» и ее руководителю Оксане Чёрной за этот праздник, — отметил депутат Московской городской думы Олег Сорока.