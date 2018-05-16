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Дмитрий Миронов: «Юбилей космического полета Валентины Терешковой — значимое событие для всей России»
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Дмитрий Миронов: «Юбилей космического полета Валентины Терешковой — значимое событие для всей России» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославской области идет подготовка к празднованию 55-летия полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. План мероприятий сегодня обсудили на совещании под руководством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Николая Овсиенко.
Космический полет Валентины Терешковой состоялся 16 июня 1963 года. В этот день стартовал и вышел на орбиту корабль «Восток-6». Губернатор Дмитрий Миронов подчеркнул, что юбилей этого события имеет особое значение не только для Ярославской области, но и для всей России.
— Все эти годы Валентина Владимировна остается не только самым известным и любимым человеком нашего региона, но и образцом патриотизма, мужества и верности своей Родине. Каждая встреча с ней — настоящий праздник, — отметил Дмитрий Миронов. — В этом году к юбилейной дате подготовлена большая и насыщенная праздничная программа.
Губернатор напомнил, что в апреле в областном центре прошел финал всероссийского конкурса «Чайка», подведены итоги седьмой межрегиональной конференции школьников «Дорога к звездам». Также космический позывной Валентины Терешковой «Чайка» теперь носит скоростной поезд Ярославль — Рыбинск.
Детально о программе празднования юбилейной даты рассказала генеральный директор ООО «Аван» Елена Терешкова.
— День мы начнем с освящения храма Николая Чудотворца в селе Никульском. После этого откроем новую экспозицию в музее «Космос», — сообщила Елена Терешкова. — Затем в Ярославском планетарии будет проходить награждение победителей конкурса «Мы — дети Галактики». На Стрелке всех ждут флешмоб, авиа— и аквашоу, выступления парашютистов и по хорошей, доброй традиции — букет ромашек.
Концерт, посвященный 55-летию полета первой женщины-космонавта, пройдет вечером в КЗЦ «Миллениум». На Волжской набережной для жителей и гостей города будут устроены театрализованные представления.
Завершится праздничная программа фейерверком.
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