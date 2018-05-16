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Большой отчетный концерт всех коллективов пройдет в центре «Северное Чертаново»
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Большой отчетный концерт всех коллективов пройдет в центре «Северное Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Итоги творческого сезона подведут коллективы Московского культурного центра «Северное Чертаново» на большом концерте в пятницу, 18 мая.
Май — это пора отчетных мероприятий в образовательных и культурных учреждениях. И районный МКЦ — не исключение. Уже в эту пятницу, 18 мая, на сцене Центра соберутся все ансамбли и студии учреждения. Зрителей ожидают только самые лучшие номера.
— Мы представим только самые яркие и интересные выступления. В концертной части примут участие вокальные, хореографические коллективы. Ученики студий английского языка прочитают стихотворения на английском. Студия «Песочная анимация» представит тематический видеоролик. Остальные художественные формирования организуют итоговые выставки, — поделилась PR-менеджер учреждения Юлия Филиппова. — На данный момент уже известно, что нас посетят около 200 людей: мы предоставили 200 билетов преподавателям, чтобы они раздали их родителям и знакомым — все разошлось за два дня.
Кроме того, на мероприятии можно будет пообщаться с руководителями студий и узнать о записи на следующий год. Начало в 19:00. Регистрацию можно пройти по ссылке.
Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/16/41000/
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