Большой отчетный концерт всех коллективов пройдет в центре «Северное Чертаново»

Итоги творческого сезона подведут коллективы Московского культурного центра «Северное Чертаново» на большом концерте в пятницу, 18 мая.

Май — это пора отчетных мероприятий в образовательных и культурных учреждениях. И районный МКЦ — не исключение. Уже в эту пятницу, 18 мая, на сцене Центра соберутся все ансамбли и студии учреждения. Зрителей ожидают только самые лучшие номера.

— Мы представим только самые яркие и интересные выступления. В концертной части примут участие вокальные, хореографические коллективы. Ученики студий английского языка прочитают стихотворения на английском. Студия «Песочная анимация» представит тематический видеоролик. Остальные художественные формирования организуют итоговые выставки, — поделилась PR-менеджер учреждения Юлия Филиппова . — На данный момент уже известно, что нас посетят около 200 людей: мы предоставили 200 билетов преподавателям, чтобы они раздали их родителям и знакомым — все разошлось за два дня.

Кроме того, на мероприятии можно будет пообщаться с руководителями студий и узнать о записи на следующий год. Начало в 19:00. Регистрацию можно пройти по ссылке.

Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/16/41000/