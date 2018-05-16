Вечер бардовской песни устроили в библиотеке на Усиевича

В библиотеке № 42 им. Платонова состоялась очередная встреча участников творческого клуба «Северное сияние». На этот раз любители поэзии из района Аэропорт устроили бард-пикник. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Дьячковская.

— Очередная встреча бардов и поэтов была приурочена к годовщине Победы. В исполнении членов клуба прозвучали стихи и песни о войне, произведения Высоцкого, Визбора, Матвеевой, — поделилась Дьячковская.

Библиотека расположена по адресу ул. Усиевича, д. 16. (мю)