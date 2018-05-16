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Детско-спортивную площадку оборудуют в Кокошкино
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Детско-спортивную площадку оборудуют в Кокошкино 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Подрядная организация начала работы по строительству детско-спортивной площадки на территории поселения Кокошкино. Об этом 15 мая сообщили в местной администрации.
— У нас состоялся тендер, в результате которого определилась подрядная организация. Рабочие уже вышли на объект. В скором времени будет оборудована детская площадка со спортивной зоной, где расположатся тренажеры. Вместе с этим обустроят территорию для отдыха, — сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Кокошкино Евгений Балабин.
Работы завершат до 10 августа.
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