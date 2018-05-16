Юбилей легенды: Медному всаднику исполнилось 250 лет

Один из символов Санкт-Петербурга — Медный всадник отмечает юбилей. Ровно 250 лет назад императрица Екатерина II издала указ о возведении памятника Петру I в Северной столице, сообщает «МИР 24».

По замыслу автора, французского скульптора Этьена Фальконэ, основанием для конной статуи должна была стать огромная естественная скала.

Подходящий камень нашли недалеко от Петербурга — в поселке Конная Лахта. В столицу глыбу весом более полутора тысяч тонн везли почти год. Но времени зря не теряли: пока камень ехал, рабочие придавали ему нужную форму.

Спустя 14 лет после екатерининского указа монумент был открыт и практически сразу стал одним из символов Санкт-Петербурга. А благодаря Пушкину он стал еще и легендой — после выхода поэмы «Медный всадник» об ожившем памятнике.

Интересно, что на самом деле монумент вовсе не медный, а отлит из бронзы.

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