Концерт творческих коллективов состоится в Доме культуры «Солнечный»

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Отчетный концерт творческих коллективов Дома Культуры «Солнечный» в поселке Курилово поселения Щаповское состоится 26 мая.

— В программу включили номера вокальных и хореографических детских объединений. Сложно сделать акцент на каком-то отдельно взятом выступлении. Хотелось бы, чтобы зрители обратили внимание на талант каждого нашего ученика, его индивидуальность и самовыражение, — сообщила художественный руководитель Дома культуры «Солнечный» в Щаповском Юлия Бойко.

Сотрудники учреждения пригласили всех желающих посетить мероприятие по адресу: поселок Курилово, улица Центральная, дом№32. Начало в 12:00.