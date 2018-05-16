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Концерт творческих коллективов состоится в Доме культуры «Солнечный»
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Концерт творческих коллективов состоится в Доме культуры «Солнечный» 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Отчетный концерт творческих коллективов Дома Культуры «Солнечный» в поселке Курилово поселения Щаповское состоится 26 мая.
— В программу включили номера вокальных и хореографических детских объединений. Сложно сделать акцент на каком-то отдельно взятом выступлении. Хотелось бы, чтобы зрители обратили внимание на талант каждого нашего ученика, его индивидуальность и самовыражение, — сообщила художественный руководитель Дома культуры «Солнечный» в Щаповском Юлия Бойко.
Сотрудники учреждения пригласили всех желающих посетить мероприятие по адресу: поселок Курилово, улица Центральная, дом№32. Начало в 12:00.
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