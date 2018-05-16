В Покровском-Стрешневе организуют конкурс ораторского искусства «Златоуст»

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, в детской библиотеке №236 района Покровское-Стрешнево пройдет познавательное мероприятие «Свет дневной — есть слово книжное». Для гостей будет организована игра-викторина «Златоуст», в ходе которой каждый сможет поупражняться в ораторском искусстве, попробовать свои силы в качестве лингвиста.

— Встреча будет посвящена книге, ее истории, влиянии и силе написанных слов. Библиотекари прочитают лекцию о славянской письменности: ее зарождении и развитии, расскажут о первом русском книгопечатнике Иване Федорове , — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова

Также для детей проведут интеллектуальную игру «Откуда азбука пошла». Ребята смогут попробовать «прочитать» пиктограмму древнего письма. В завершение мероприятия будет показан отрывок фильма о жизни Ивана Федорова.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Большая Набережная, д. 15. Начало в 11.30. Вход свободный.