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Парашютисты, авиа— и аквашоу: как Ярославль отпразднует юбилей полёта Терешковой в космос
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Парашютисты, авиа— и аквашоу: как Ярославль отпразднует юбилей полёта Терешковой в космос 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ко дню празднования 55-летия полёта в космос Валентины Терешковой в Ярославле подготовят красочную и интересную программу. 16 июня на Стрелке пройдёт флешмоб, авиа— и аквашоу, выступление парашютистов. Вечером в КЗЦ «Миллениум» состоится концерт, посвящённый Валентине Терешковой. Завершится праздник фейерверком.
Естественно, на всех этих мероприятиях будет присутствовать и сама Валентина Терешкова.
— День мы начнем с освящения храма Николая Чудотворца в селе Никульском. После этого откроем новую экспозицию в музее «Космос», — сообщила дочка Валентины Владимировны Елена Терешкова. — Затем в Ярославском планетарии будет проходить награждение победителей конкурса «Мы — дети Галактики».
Совсем недавно Валентина Терешкова отмечала день рождения. Мы вспомнили её достижения помимо полёта и позвонили, чтобы поздравить.
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