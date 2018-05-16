Отец за сына: папу покалеченного младенца могут посадить на 8 лет

9 мая примерно в 22:30 семья Неустроевых вместе с грудным ребёнком и другом семьи шли по улице Тополёвая. Проходя мимо дома № 14, компания услышала крики.

«Я сначала не понял, откуда кричат, — вспоминает Дмитрий Неустроев. — Поднял голову: вижу, стоят на крыше многоэтажки парни, разговаривают. Один кричит: «Кидай, тут никого нет». Я отвечаю: «Я вам сейчас как кину». И летит лопата».

Мужчина объяснил, что лопату он увидел только тогда, когда отходить было слишком поздно — он инстинктивно поднял руку, чтобы закрыть ребёнка, но черенок лопаты всё равно ударил младенца по голове.

«Я шла рядом, но вообще ничего не увидела, не поняла. Только потом, когда все упали, я увидела эту лопату, — рассказывает Полина Неустроева. — Муж был с ребёнком на руках. Встал, убрал руку и мы видим кровь на голове ребёнка. Он мне дал ребёнка, а сам побежал».

По словам Дмитрия, он вместе с другом побежал за подростками, которые спешно пытались покинуть крышу. «Они убегали, я бежал за ними, чтобы поймать, — объясняет мужчина. — Догнал одного, начал хватать, ставить подножки, пытался зацепить, чтобы он не упал. Я его начал ловить, он начал падать».

По словам Дмитрия, они вместе с приятелем остались держать подростка до приезда полиции, в то время как его жена уехала вместе с ребёнком в больницу. «Нас забрала скорая, ребёнку 11 швов наложили, — вспоминает Полина. — Слава богу, череп целый. Сотрясения нет». Девушка добавила, что после инцидента младенец стал часто капризничать.

В полиции, по словам Дмитрия, пойманный подросток сначала упирался, повторяя, что он не знает про лопату и просто вышел из подъезда, там был у друга. Но когда полицейские попросили назвать имя друга и номер квартиры, подросток сразу назвал всех приятелей, с кем был на крыше. Включая друга, кинувшего лопату.

«Мальчик, который кинул лопату, с нами один раз созванивался, разговаривал с ним по телефону муж, — продолжает Полина. — Он рассказал, что в ту ночь к нему полицейские не приезжали, он был дома. И по разговору нам стало понятно, что его родители даже не в курсе о том, что случилось».

По словам Полины, в полиции им сказали, что, скорее всего, подростку, кинувшему лопату, ничего не будет, раз ребёнок сильно не пострадал, — максимум штраф до сорока тысяч рублей. «Ну это же неправильно, нельзя так это оставлять, — негодует девушка. — А если бы муж не подставил руку?».

Мать 17-летнего подростка Сергея*, который уронил лопату на голову младенцу, утверждает, что это был несчастный случай. «Он не видел, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна (имя изменено по просьбе героини. — А. И.) во время беседы по телефону. — Чтобы специально кидать, он не настолько мародёр. Это чистая случайность… Дети смотрели салют. Увидели лопату, подняли. Она как с краю лежала, так они и уронили».

Женщина пояснила, что изначально Сергей не понял, что попал лопатой в людей. Он просто увидел, как на него бегут двое мужчин, поэтому и убежал. Татьяна добавила, что сейчас боится за здоровье своего сына — после того как Неустроевы рассказали об инциденте в СМИ, Сергею начали поступать угрозы.

Сам Сергей в беседе с корреспондентом НГС рассказал, что его приятель Андрей* — тот самый, которого задержал Дмитрий вместе с другом, сейчас находится в больнице. «Он кушает через трубочку, ему имплантанты будут вставлять, — объяснил подросток. — Его били, челюсть сломали».

«Они ногами его пинали, челюсть сломали. Вдвоём, два взрослых мужика! Этот ребёнок лежит сейчас в больнице, его родители должны были заявление в полицию написать», — негодует Татьяна.

Дозвониться до пострадавшего подростка и его родителей у корреспондента НГС не получилось. Родители мальчика действительно написали заявление на Неустроева в полицию. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, добавив, что дело было передано в Следственный комитет

«Один из несовершеннолетних спустился на улицу, где отец малолетнего высказал ему претензии по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребёнку и причинил несовершеннолетнему телесные повреждения», — описали произошедшее в пресс-службе СК России по НСО.

Если экспертиза подтвердит, что мужчина действительно сломал Андрею челюсть, Неустроеву грозит ответственность по ст. 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений) — с максимальным наказанием до восьми лет лишения свободы.

Однако Неустроев отрицает нападение на подростка. «Ни я, ни мой товарищ его пальцем не трогали, — утверждает Дмитрий. — Я понимал, какие будут последствия мне, если я ему какой-то вред причиню». Неустроев добавил, что о том, что у Андрея сломана челюсть, он узнал на следующий день — когда он вместе с ним находился в полиции, у подростка ничего не болело.

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*Имена изменены в рамках соблюдения требования законодательства РФ