Людмила Петрушевская — автор многих сказочных произведений, которые сравнивают с произведениями Ханса Кристиана Андерсена. Первый сборник сказок Людмилы Петрушевской называется «Волшебные истории. Завещания старого монаха», а второй — «Волшебные истории. Новые приключения Елены Прекрасной». Людмила Петрушевская сама иллюстрирует свои книги. Она — автор романа «Нас украли. История преступлений», который писатель Дмитрий Быков назвал лучшим романом года. Людмила Петрушевская примет участие в Московской международной книжной выставке-ярмарке-2018.