Над крышей дома твоего: Катя Лель занялась руфингом

Катю Лель засняли на крыше многоэтажки. Правда, как выяснилось позже, так высоко певица забралась по уважительной причине: звезда снимала новый клип на песню «Все хорошо». Режиссер видео Олеся Алейникова решила, что потрясающие пейзажи Москвы и экстремальные съемки с вертолета сделают картинку завораживающей. Так в итоге и получилось. Катя Лель и вся команда, задействованная в съемках, считают, что ролик больше похож на минифильм, чем на обычный музыкальный клип.

Сюжетная линия складывается из нескольких историй любви разных поколений, а певица исполняет роль ангела из другого измерения, который помогает людям, попавшим в беду. Именно поэтому работать Лель пришлось в условиях повышенной опасности.

«Для съемок видовых сюжетов пришлось забраться на экстремальную высоту многоэтажного здания. Было, конечно, страшновато, но чего ни сделаешь ради искусства перевоплощения», — рассказала Катя. Но результатом певица осталась довольна. А поклонники смогут увидеть клип уже в июне.