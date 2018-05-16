Благотворительную встречу устроят в центре «Берегиня»

В центре помощи семье и детям «Берегиня» пройдет «Родительская приемная» в четверг, 17 мая.

«Родительская приемная» — это социальный проект для родителей, который идет с декабря месяца в «Берегине». На встречах, в рамках данной программы, проходят беседы с интересными людьми, которых просто так на улице не встретишь: это и представители УВД , и врачи. Подобные мероприятия проводятся как для тех, кто состоит на учете в центре, так и для просто заинтересованных лиц.

На этот раз в отделение филиала «Нагатинский» приглашена директор благотворительного фонда «Во имя дитя» Алина Кербикова.

На встрече Алина Олеговна расскажет об истории создания организации социального обеспечения, а также о ее деятельности. Помимо этого, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут обратиться к представительнице благотворительного фонда за помощью.

— Сейчас, конкретного списка гостей нет. Семьи, состоящие у нас на учете мы приглашали заранее, потому что Алина Олеговна сразу привезет адресную помощь, — рассказала редактору газеты «Нагатинский затон» специалист по социальной работе центра Екатерина Тимофеева

С подробной информацией о встрече можно ознакомиться на официальном сайте центра помощи.

Фото: Департамент труда и социальной защиты города Москвы