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Благотворительную встречу устроят в центре «Берегиня»
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Благотворительную встречу устроят в центре «Берегиня» 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
В центре помощи семье и детям «Берегиня» пройдет «Родительская приемная» в четверг, 17 мая.
«Родительская приемная» — это социальный проект для родителей, который идет с декабря месяца в «Берегине». На встречах, в рамках данной программы, проходят беседы с интересными людьми, которых просто так на улице не встретишь: это и представители УВД, и врачи. Подобные мероприятия проводятся как для тех, кто состоит на учете в центре, так и для просто заинтересованных лиц.
На этот раз в отделение филиала «Нагатинский» приглашена директор благотворительного фонда «Во имя дитя» Алина Кербикова.
На встрече Алина Олеговна расскажет об истории создания организации социального обеспечения, а также о ее деятельности. Помимо этого, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут обратиться к представительнице благотворительного фонда за помощью.
— Сейчас, конкретного списка гостей нет. Семьи, состоящие у нас на учете мы приглашали заранее, потому что Алина Олеговна сразу привезет адресную помощь, — рассказала редактору газеты «Нагатинский затон» специалист по социальной работе центра Екатерина Тимофеева.
С подробной информацией о встрече можно ознакомиться на официальном сайте центра помощи.
Фото: Департамент труда и социальной защиты города Москвы
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