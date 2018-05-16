«С уверенностью в будущее»: профориентация детей-сирот

Уже более десяти лет благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» поддерживает интернаты и детские дома в регионах. Одно из направлений — такая важная составляющая, как адаптация детей ко взрослой жизни. Этому помогает программа «С уверенностью в будущее». Этот проект занимается профориентацией подростков из детских домов. Директор фонда Мария Красникова рассказала проекту «Социального навигатора» «Год волонтера» о том, как появилась идея и что происходит на проекте сейчас.

— Как возникла идея проекта? С чего он начинался и каких масштабов достиг к настоящему моменту?

— Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» с момента его создания более десяти лет назад осуществлял поддержку региональных социальных учреждений для детей. Уже тогда становилось понятно, что решение только инфраструктурных и материальных проблем детских домов и школ-интернатов — это не самая эффективная помощь для каждого конкретного ребенка в долгосрочной перспективе. Мы понимали, что расширение кругозора воспитанников, внимание к их интересам, общение с интересными людьми дадут им уверенность в своих возможностях и в своем будущем. Первые вебинары в уже оборудованных фондом компьютерных классах и дали старт проекту. «С уверенностью в будущее» за 5 лет к сегодняшнему моменту — это более 3000 участников из 60 учреждений из 23 регионов России, 150 вебинаров от 70 профессиональных спикеров, 8 выездных встреч лидеров проекта. За эти годы в проекте произошли качественные изменения, появилось новое направление — наставничество и волонтерство, что значительно улучшило работу проекта в регионах.

— Кто может принять участие в проекте? Как происходит отбор участников программы?

— В проекте могут принять участие дети-сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитанники социальных учреждений в возрасте от 11 до 18 лет. Ребенок может зайти на сайт проекта www.tomyfuture.ru заполнить анкету и отправить ее на рассмотрение. После получения заявки представители проекта связываются с местными органами власти, в ведомстве которых находятся социальные учреждения, подписывают соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «С уверенностью в будущее», после чего ребята вступают в проект. В 2017 году проект прошел экспертизу и получил одобрение от Агентства стратегических инициатив и «Фонда детей, попавших в трудную жизненную ситуацию».

— Как отбирают экспертов и преподавателей?

Максим Шарафутдинов. Сергей Гармаш, Ирина Горбачева, — Для проведения вебинаров приглашаются специалисты из различных сфер, главным критерием отбора спикеров являются не только их достижения и награды в профессиональной сфере, но и умение интересно и креативно изложить материал. Также любой желающий, кому есть что рассказать и чем поделиться, может заполнить заявку на сайте проекта www.tomyfuture.ru. Это отличный интеллектуальный вклад в развитие благотворительности в целом и частная помощь детям. Иногда мы обращаемся к медийным личностям, которые могли бы стать положительным примером личностного роста. Например, среди героев вебинаров были Нобель Арустамян, Сергей Писаренко Сати Казанова . Они не только провели для ребят вебинары, но и стали участниками выездных встреч.

— Кто такие наставники, чем они занимаются, как попадают в проект?

— Участники проекта абсолютно разные, и у всех есть свои особенности. С целью повышения эффективности и результативности работы проекта было принято решение привлечь наставников и волонтеров. Их задача — помогать ребенку в усвоении материала, консультировать при выполнении заданий, адаптации во время выездных мероприятий и оказывать посильную личную поддержку. В качестве волонтеров-наставников мы привлекаем студентов педагогических вузов, лидеров волонтерских организаций и сотрудников социальных учреждений. Для наставников проект становится платформой для профессионального развития и прекрасной возможностью участвовать в масштабном федеральном социальном проекте и проявить себя на выездных сессиях.

— Как проходят выездные встречи? У них стандартная программа или каждый раз они посвящены какой-то определенной теме/направлению? Как отбирают участников выездных встреч, кто оплачивает детям дорогу, проживание?

— Все расходы по реализации проекта осуществляет благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

В проекте есть рейтинговая система, за каждый вебинар и выполнение задания участникам начисляются баллы, которые дают им возможность попасть на выездные встречи.

Проект предполагает проведение двух выездных встреч в каждом сезоне. Весенняя нацелена на профориентацию и включает в себя мастер-классы, тренинги, ролевые игры и прохождение тестирования с психологами.

Во время летней, итоговой, встречи участники сами выбирают для себя творческие мастерские по направлениям: фотография, видеосъемка, мультипликация, актерское мастерство, танцы, граффити и т.д.

— Ведется ли некая статистика о том, кем в основном хотят стать дети, участвующие в проекте, какие направления им наиболее интересны, как они видят свое будущее?

— Недостаток качественной профориентационной информации обуславливает ограниченность выбора детей из социальных учреждений. Как правило, их знания ограничиваются рабочими специальностями, которые предлагают им местные средние специальные учебные заведения: слесарь, массажист, социальный работник. Проект нацелен на то, чтобы рассказать про все возможные профессии и виды образования в яркой, привлекательной форме. Участники «С уверенностью в будущее» теперь понимают, что в любой профессии, которую они выберут, которая будет им интересна, можно самосовершенствоваться и стать успешным. Ребята стали более креативно мыслить, преодолевают чувство изолированности, стараются поступить в вузы.

Что говорят волонтеры

Волонтеры программы «С уверенностью в будущее» — люди молодые и даже юные. По сути, работа с детьми для них самих является своего рода школой становления личности, характера, профессиональных педагогических и психологических навыков.

Светлана Бузоева (20 лет) поначалу считала, что трудностей будет больше, чем есть в действительности: «А их, по сути, нет: иногда тебе необходимо детей направлять, мотивировать, иногда о чем-то просить и убеждать, но для меня это абсолютно нормальные составляющие рабочего процесса».

По словам Светланы, волонтеры являются наставниками для всех участников проекта учреждения, к которому прикреплены. И любимчиков среди них нет, хотя, конечно, к кому-то проще найти подход, а к кому-то — труднее, однако это не оказывает весомого влияния. Во всяком случае никогда еще не возникало неразрешимых ситуаций, что пришлось бы отказаться от наставничества.

Волонтерство изначально предполагает акт доброй воли, однако есть и система поощрений. Хотя это совсем не главное. Так, Ирина Карсанова (21 год) участвует в проекте не из-за каких-то подарков, а потому что ей нравится работать с детьми и помогать им:

Участие в проекте однозначно помогает мне. Моя будущая профессия — логопед. И в своей профессии я буду работать с детьми и подростками. Благодаря участию в программе я лучше понимаю интересы и вкусы ребят, знаю, как найти к ним подход".

На самом деле все волонтеры уверены, что проект им помог. Кому-то — определиться с будущей профессией, кому-то — просто стать более общительным и найти новых друзей.

И, конечно, все работают как добровольцы, получая особый душевный кайф оттого, что могут быть полезными и могут помочь детям-сиротам стать взрослыми и обучиться профессии.