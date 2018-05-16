17 мая, утро! Ураган по фамилии Настенко. В пятьдесят все… продолжается!

В четверг, 17 мая, руководитель сетевого вещания «Вечерней Москвы» Игорь Настенко отмечает юбилей — 50 лет. Ученые говорят, что именно с этой «точки» начинается «возраст солидности». Наш юбиляр, впрочем, об этом пока не догадывается. Вот и хорошо!

Ураганам и тайфунам принято давать имена. Этот ураган пятьдесят лет назад назвали Игорем. Создатель был в хорошем настроении, придумывая Борисыча: на парадоксальной палитре по фамилии Настенко смешалось невероятное множество красок и талантов, ярких черт и полутонов.

Игорь ничего не делает так, как все — потому что это скучно. У него свой взгляд, свой выдох и вдох. Он, если что не так, перекричит собственный мотоцикл, но будет тихо страдать от того, что кто-то неверно взял ноту — ведь в одной из ста своих ипостасей он музыкант! Да и вообще он — человек-оркестр.

Все сказанное — не шутка. Настенко — это великий профессионал, по биографии которого можно было бы снять фильм. Жаль, никто не поверит, что все это — правда! Вот, скажем, обычный советский школьник оканчивал одну школу за десять лет. Настенко же учился в десяти школах за год. Секрет прост: он из семьи цирковых. Поэтому рабочий стаж у Игоря, буквально выросшего в цирке, практически равен его возрасту. Цирк научил его и тому, что нужно работать, и тому, что в жизни должен быть вкус. Игорь так и живет — захватывая своим «силовым полем» всех, кто рядом.

До «Вечерки» Игорь Борисович был гендиректором Dray ice studio (студия звукозаписи и разработки музконтента), композитором в телекомпании ITV (Великобритания), креативным консультантом Второго канала (Израиль), ставил как режиссер и сценарист «Евровидение»; многие помнят его как главрежа «Ночного молодежного телеканала». Он создавал радио «Новый век» и «Наш дом», телевидение «Комсомолки» . А потом он пришел к нам — в тот момент, когда «Вечерка» переживала ребрендинг. И сетевое вещание «ВМ» кипит событиями и собирает лучших экспертов еще и потому, что руководит им ураган по фамилии Настенко. Человек, которому не все равно. Которому не скучно. И который именно поэтому в свои 50 моложе многих двадцатилетних!

Новых свершений, Игорь!