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Подопечные отделения социальной реабилитации района Старое Крюково посетили выставку «Зеленоград — космосу!»
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Подопечные отделения социальной реабилитации района Старое Крюково посетили выставку «Зеленоград — космосу!» 

Управа района Старое Крюково 27 минут назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Ко дню космонавтики в Выставочном Зале Зеленоград (корпус 1410) открылась ежегодная традиционная выставка «Зеленоград — космосу!». В этом году она проводится совместно с Музеем Космонавтики.
В обновленном интерьере выставочного зала Зеленограда экскурсанты из отделения социальной реабилитации района Старое Крюково увидели экспонаты, представленные в расширенном диапазоне: от не­больших бытовых изделий до видеопроекций на всю стену о космосе. Один из экспонатов — микросхема, которая облетела Луну!
Экскурсовод ин­тересно рассказала, что на заре эпохи космонавтики и в современности Зеленоград играет роль технического пла­на: микросхемы, аккумуляторы, детали спутников и космиче­ской связи — все это разрабаты­валось и изготовлялось в Зеле­нограде, в частности, на заводах «Микрон» и «Ангстрем».
Участники экскурсии видели многие «космические атрибу­ты», которые были в интерье­рах наших бабушек и дедушек: и вазы с изображением героев-космонавтов и даже галстуки с изображением космических объектов из модной тогда син­тетики… Вещам придавался осо­бый «космический колорит».
Центр экспозиции — огром­ный снимок из космоса, сделан­ный при помощи оборудования НПП «ОПТЭКС», на котором хорошо видны МИЭТ, Централь­ный и Панфиловский проспек­ты. На этом экспонате мы «зависли», стараясь найти на снимке свой дом.
Особое внимание стоит уде­лить подлинным плакатам 60-х гг. Интерес­ны были марки, значки c космиче­ской тематикой и, естественно, приборы и микросхемы.
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