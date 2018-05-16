Ко дню космонавтики в Выставочном Зале Зеленоград (корпус 1410) открылась ежегодная традиционная выставка «Зеленоград — космосу!». В этом году она проводится совместно с Музеем Космонавтики.
В обновленном интерьере выставочного зала Зеленограда экскурсанты из отделения социальной реабилитации района Старое Крюково увидели экспонаты, представленные в расширенном диапазоне: от небольших бытовых изделий до видеопроекций на всю стену о космосе. Один из экспонатов — микросхема, которая облетела Луну!
Экскурсовод интересно рассказала, что на заре эпохи космонавтики и в современности Зеленоград играет роль технического плана: микросхемы, аккумуляторы, детали спутников и космической связи — все это разрабатывалось и изготовлялось в Зеленограде, в частности, на заводах «Микрон» и «Ангстрем».
Участники экскурсии видели многие «космические атрибуты», которые были в интерьерах наших бабушек и дедушек: и вазы с изображением героев-космонавтов и даже галстуки с изображением космических объектов из модной тогда синтетики… Вещам придавался особый «космический колорит».
Центр экспозиции — огромный снимок из космоса, сделанный при помощи оборудования НПП «ОПТЭКС», на котором хорошо видны МИЭТ, Центральный и Панфиловский проспекты. На этом экспонате мы «зависли», стараясь найти на снимке свой дом.
Особое внимание стоит уделить подлинным плакатам 60-х гг. Интересны были марки, значки c космической тематикой и, естественно, приборы и микросхемы.