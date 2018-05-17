Школьники из Орловской области не вошли в финал «Живой классики»

Только 18 ребят из разных регионов России преодолели все преграды, вышли победителями из полуфинала, и встретились на главной сцене «Артека» «Арена», сообщают организаторы конкурса.

В течение двух недель тексты самых разных жанров звучали по всему «Артеку». Это 255 самых талантливых конкурсанта «Живой классики» репетировали, выступали перед жюри, брали уроки у преподавателей актерского мастерства, чтобы пройти отборочные испытания. Было и сложно, и волнительно.

В этом году у всех, кто участвовал и не победил в школьном, районном или региональном этапе, появилась возможность увидеть финал в реальном времени. Там развернулся настоящий карнавал, состоящий из ярких образов, пронзительных текстов и сильнейших эмоций. По миру «Живой классики» всех финалистов сопровождали мамы, которые поддерживали участников.

Чтецкое состязание оказалось настоящим боем за признание, страсти накалялись нешуточные. И вместе с тем, каждый из выступавших слушал другого с неподдельным интересом, глаза искрились поддержкой. Ведь как сказал председатель жюри конкурса, народный артист России Андрей Соколов : «Они все уже победители!».

Президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова рассказала о своих впечатлениях от финала: «Никогда не думала, что читающие дети могут удерживать внимание целого стадиона. Но вчера 4000 зрителей смеялись, сопереживали, аплодировали стоя, тем самым доказывая, что чтение прозы вслух вызывает огромный интерес. У конкурса „Живая классика“ может быть не меньше болельщиков, чем на Чемпионате мира по футболу. И даже открытие Керченского моста не затмило это событие».

Оценивать лучших из лучших — задача очень трудная. Вместе с Андреем Соколовым над ней трудились ректор ГИТИСа Григорий Заславский , детский писатель Андрей Усачев , актриса театра и кино Елена Захарова . И они выбрали тех, кто смог покорить их своим талантом. В список суперфиналистов вошли:

Кошелев Матвей, Калужская область, Виктор Голявкин «В шкафу»

Антонова Аделина, Новгородская область, Оскар Ремез «Моя бабушка Яга»

Непип Михаил, Севастополь, Борис Ганаго «Письмо Богу»

Яковлева Варвара, Мурманская область, Надежда Тэффи «Раскаявшаяся судьба»

Еще одним приятным сюрпризом стал приз зрительских симпатий. За каждого финалиста голосовали 4000 зрителей, которые находились на «Арене». Шумомером замеряли, насколько тепло аудитория принимает чтеца, и по итогам Хвостикова Елизавета получила путевку в Сочи в творческий лагерь «Живая классика».

Победители Всероссийского финала конкурса получили подарки от партнеров проекта.

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