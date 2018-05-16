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Завершился VII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»
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Завершился VII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Ревизор.ru 24 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
15 мая определилась судьба конкурсантов: стали известны имена 9 суперфиналистов, которые отправятся на Красную площадь, где будут представлять свой регион. Для всех не победивших конкурсантов финал на площадке «Артека» транслировался на экранах. Финал состоял из красочных образов, ярких эмоций и пронзительных текстов, и всех финалистов сопровождали и поддерживали мимы. Около 4 тысяч человек были зрителями конкурса. В качестве председателя жюри конкурса выступил народный артист Андрей Соколов. Также в состав членов жюри вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, детский писатель Андрей Усачёв, актриса театра и кино Елена Захарова.
В суперфинал вышли:
Кошелев Матвей, Калужская область (произведение Виктора Голявкина «В шкафу»),
Жигульская Екатерина, Московская область (произведение Виктора Астафьева «Бабушкин
праздник»); Хвостикова Елизавета, Краснодарский край (произведение Наринэ Абгарян «Манюня»);
Антонова Аделина, Новгородская область (произведение Оскара Ремеза «Моя бабушка Яга»);
Логинова Валентина, Самарская область (произведение Евгения Лазарева «Жених и невеста»);
Палатов Петр, Тюменская область, (произведение Натальи Евдокимовой «Лето пахнет солью»);
Непип Михаил, Севастополь (произведение Бориса Ганаго «Письмо Богу»);
Яковлева Варвара, Мурманская область (произведение Надежды Тэффи «Раскаявшаяся Судьба»);
Микаилова Фатима, Республика Дагестан, (произведение Юрия Яковлева «Гонение на рыжих»).
Конкурс проводится при поддержке компании «Норникель» и Фонда «Живая классика», директором которого является Марина Смирнова. Почётным гостем финала конкурса стала министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Матвей Кошелев был награждён Андреем Соколовым как победитель в номинации «С чего начинается Родина», учреждённой Общероссийским Народным Фронтом, и получил велосипед. Елизавета Хвостикова стала обладательницей приза зрительских симпатий и получила путёвку в Сочи. Все победители получили подарки от партнёров конкурса.
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