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Юнармейский лагерь «Штормовой» завершил военно-спортивную смену
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Юнармейский лагерь «Штормовой» завершил военно-спортивную смену 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На торжественной линейке наградили победителей отдельных военно-прикладных дисциплин.
В лагере «Штормовой» Всероссийского детского центра «Орлёнок» прошла торжественная линейка закрытия военно-спортивной смены «Юнармеец». Главным событием смены стала поэтапная тактическая игра «Победа». В ходе неё ребята изучили военно-прикладные дисциплины, основы альпийской подготовки, бальный этикет, а также приняли участие в спортивных состязаниях в индивидуальном и командном зачёте. После прохождения каждого этапа орлята получили индивидуальные баллы в зачётную книжку «Юнармейца».
В ходе проведения смены ребята научились основам строевой, огневой и инженерной подготовки, занимались поисково-исследовательской работой, посетили занятия по оказанию первой медицинской помощи. Юнармейская смена проводится в «Орлёнке» уже второй раз и зарекомендовала себя одной из самых востребованных и ярких.
По итогам смены все юнармейцы получили сертификаты, свидетельства об участии в программе, а победители соревнований — памятные призы и подарки.
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