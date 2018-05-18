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Москва онлайн покажет концерт военного оркестра на Поклонной горе
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Москва онлайн покажет концерт военного оркестра на Поклонной горе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
26 мая на Поклонной горе выступит оркестр курсантов военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Начальник оркестра — профессор, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Михаил Трунов. Дирижер — капитан Максим Харьков.
Институт — уникальное учебное заведение, осуществляющее подготовку военных дирижеров с высшим музыкальным образованием для вооруженных сил Российской Федерации и иностранных государств. История учебного заведения восходит к 1935 году, когда на базе отделения оркестрового факультета Московской государственной консерватории был создан военный факультет.
Оркестр участвует в международных конкурсах и фестивалях, является частым гостем на телевидении и радио. Многие выпускники стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов, а возглавляемые ими коллективы ведут концертную деятельность в России и за рубежом.
Этот концерт не единственное выступление. Всего в 2018 году в программе «Военные оркестры в парках» примут участие 13 парков и скверов Москвы. Закрытие цикла состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя десять вечеров красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года в Москве на Красной площади.
Мероприятие организовано дирекцией фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны РФ и правительства Москвы. Смотрите 26 мая в 17:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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