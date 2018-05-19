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В московских парках все лето будут играть военные оркестры
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В московских парках все лето будут играть военные оркестры 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Военные оркестры будут до конца лета играть в Александровском саду и еще 12 парках Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе дирекции фестиваля «Спасская башня».
"В течение лета музыка духовых оркестров будет звучать в Александровском саду и 12 парках и скверах столицы: парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, Сокольниках, саду Эрмитаж, Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках Красная Пресня, Кузьминки и Зарядье", — говорится в сообщении.
Открытие программы «Военные оркестры в парках» состоялось 19 мая.
"В открытии программы приняли участие сразу три оркестра военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ: Военный образцовый оркестр Почетного караула, Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенский полка, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова", — отметили в пресс-службе.
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