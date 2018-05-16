В Москве возобновляется программа «Военные оркестры в парках» 

Наши в городеОфициально проект называется «Военные оркестры в парках». На самом деле исполнять военные марши и современные композиции будут не только оркестры Минобороны, но и нацгвардии, МЧС и ФСО. Организатор — дирекция фестиваля «Спасская башня» при поддержке Минобороны и правительства Москвы. Для критически настроенных читателей есть повод риторически повозмущаться: ну вот, опять все лучшее — только в Москве. Но ничто не мешает запустить подобный проект в любом городе. У нас больше двухсот армейских оркестров, которые расположены большей частью в военных округах. Не ждите милости от природы, требуйте таких выступлений от своих властей. Шоу трогательное, а для людей старшего поколения еще и «путешествие по волнам памяти». Самый показательный пример: «Спасская башня» на Сахалине. Кто-то из сахалинцев может слетать на фестиваль в столицу, кто-то — нет. Поэтому организовали свой собственный (изначально — при помощи первого музрука «Спасской башни» Валерия Халилова). В прошлом году шоу военных оркестров проводили там уже в четвертый раз. Сахалинцы зазвали к себе таких звезд, которых не было в Москве. Например, женский духовой оркестр из Китая. Шагай, кричи и бей в ладошиСуществует определенная разница между «шагающим» и «сидячим» ("стоячим") оркестром. Когда духовой оркестр синхронно и слаженно на открытой площадке — это подкупает. На что зрителю обратить особое внимание, и за какие элементы следует искупать аплодисментами марширующие оркестры? Об этом я расспросил дирижера Президентского оркестра Евгения Никитина. — Как правило, профессионалов среди зрителей в парках немного, — уточняет полковник Никитин. — Люди приходят послушать, насладиться и получить заряд хорошего настроения. На мой взгляд, не так уж и велика разница, как выступает оркестр: дефилируя или в статике. Считаю незаслуженным обходить вниманием мастерство коллективов, которые исполняют произведения сидя. Надо больше внимания уделить тому, как оркестр делает штриховую балансировку, прочие нюансы. Но если оркестр может соединить все элементы — и сидя, и стоя — то это высший пилотаж. Конечно, шагающий коллектив создает элемент шоу. Зритель на это реагирует, особенно когда оркестр исполняет современные композиции. — Зрителю как себя вести, чтобы не мешать музыкантам? Вот все синхронно повернулись — понравилось. Народ кричит «Браво!», аплодировать. Это вас не сбивает с ритма?Евгений Никитин: Как правило, в таком формате выступления (в парках, в скверах) это сразу придает определенный градус задора. Чем стимулирует исполнителя. А что до того, мешает или не мешает… Нет, профессионалу зрительская реакция не должна помешать. — То есть эмоции на открытых площадках можно не сдерживать?Никитин: Нужно! Вы просто обязаны переполняющие вас чувства не держать в себе!А как у нихСамой дорогостоящей «музыкальной армией» обладает Пентагон. В составе американской армии и нацгвардии 99 army band (т.е. оркестров), в ВВС 15 оркестров; в корпусе морской пехоты — 12; на флоте — 11. Всего в США более 6,5 тыс. военных музыкантов, на содержание которых тратят полмиллиарда долларов в год. Из-за чего они постоянно под огнем критики. Общественность возмущают такие контракты, как покупка пианино для армейской часовни за $88 500 (5,5 млн руб.). Главный оркестр армии называется Pershing s Own ("Собственность Першинга"). В честь генерала Джона Першинга. Если же оркестр полковой или дивизионный, то его принято называть в честь своего полка (дивизии). Поэтому экзотики в названиях там немало. Например, к нам прилетал оркестр 25-й дивизии США (в ней служил Оливер Стоун), который именуется Tropic Lightning ("Тропическая молния"). От первого лица"Музыка помогает сохранять историю, созидать, и, как никакое иное средство, способна затронуть лучшее, что есть в человеке! — говорит руководитель дирекции «Спасской башни» Сергей Смирнов. — Сделать это средство доступным каждому и есть главная задача программы «Военные оркестры в парках».