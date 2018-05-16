Полицейским Западного округа напомнили о важности поддержания здоровья

На семинаре «Физическая подготовка и забота о здоровье — залог успешной службы сотрудника» с сотрудниками УВД по ЗАО встретились начальник поликлиники №1 ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Салават Хазиев и заместитель начальника Центра восстановительной медицины и реабилитации ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» (ЦВМиР «Березовая роща») Антон Чухарев.

Правоохранители с интересом слушали информацию о современных возможностях медицины, а также о новом оборудовании. Особый акцент был сделан на том, что любое заболевание нужно, в первую очередь, предупреждать — это главный залог здоровья. Ежегодно требуется уделять внимание профилактическому осмотру.

В ЦВМиР «Березовая роща» можно воспользоваться водолечебницей, отделение ЛФК обладает большим количеством тренажёров, аппаратами для проведения физиотерапевтических процедур. Оздоровительный корпус, примыкающий к ведомственной поликлинике №1, не менее богат техническими средствами для занятий по лечебной физкультуре, там же расположен теннисный корт и многое другое. Для того, чтобы полноценно нести службу, обеспечивая закон и порядок в обществе, нужно поддерживать порядок с собственным здоровьем!