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Полицейским Западного округа напомнили о важности поддержания здоровья
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Полицейским Западного округа напомнили о важности поддержания здоровья 

Префектура ЗАО 41 минуту назад
Фото: Префектура ЗАО
На семинаре «Физическая подготовка и забота о здоровье — залог успешной службы сотрудника» с сотрудниками УВД по ЗАО встретились начальник поликлиники №1 ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Салават Хазиев и заместитель начальника Центра восстановительной медицины и реабилитации ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» (ЦВМиР «Березовая роща») Антон Чухарев.
Правоохранители с интересом слушали информацию о современных возможностях медицины, а также о новом оборудовании. Особый акцент был сделан на том, что любое заболевание нужно, в первую очередь, предупреждать — это главный залог здоровья. Ежегодно требуется уделять внимание профилактическому осмотру.
В ЦВМиР «Березовая роща» можно воспользоваться водолечебницей, отделение ЛФК обладает большим количеством тренажёров, аппаратами для проведения физиотерапевтических процедур. Оздоровительный корпус, примыкающий к ведомственной поликлинике №1, не менее богат техническими средствами для занятий по лечебной физкультуре, там же расположен теннисный корт и многое другое. Для того, чтобы полноценно нести службу, обеспечивая закон и порядок в обществе, нужно поддерживать порядок с собственным здоровьем!
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