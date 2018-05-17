Нижегородцы сняли ролик к 30-летию вывода войск из Афганистана

Проект «Почтальоны памяти. Афганистан» стартовал в Нижнем Новгороде реализует театральная студия «СТ» совместно с творческой студией BIG PROD. 15 мая на канале YouTube проекта был опубликован первый видеоролик, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Видео имеет категорию 12+.

— Мы говорим о том, что главной ценностью на этой планете является человеческая жизнь. Мы хотим, чтобы люди понимали, что все важны и всё важно, — отмечает руководитель театральной студии «СТ», автор идеи проекта «Почтальоны памяти. Афганистан» Анастасия Маркова . — В Афганской войне погибли и пострадали люди, которые помогали местному народу и защищали нашу страну, делали все для того, чтобы она оставалась независимой и сильной. Об этом нельзя забывать, об этом нельзя молчать. Мы не желаем возвращения войны. Пока мы помним, мы можем что-то изменить.

Театральная студия «СТ» существует с 2014 года. Она выпускает постановки в уникальном жанре под названием «катартичка» (от греч. «катарсис», что значит очищение). Ее родоначальниками в нашем городе являются кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики Мининского университета Владимир Кудрявцев и режиссер-постановщик, руководитель студии Анастасия Маркова. Катартичка — это драматическое представление, по сути, являющееся психологическим тренингом как для артистов, так и для зрителей. На данный момент в репертуаре студии девять подобных постановок, большая часть которых посвящена трагическим страницам истории нашей страны. В частности, «Автономка» создана на тему гибели экипажа атомной подводной лодки К-141 «Курск», «Беслан» напоминает про события, произошедшие в одной из школ Северной Осетии 1–3 сентября 2004 года. Несмотря на то, что «СТ» поднимает темы сложные и тяжелые для восприятия, все они в конечном итоге — о любви, о памяти и о достоинстве. Творческая студия BIG PROD под руководством Андрея Ребрикова начала свою деятельность в 2016 году. На ее счету десятки готовых продуктов — видеоработ на различную тематику.

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