В Нижнем Новгороде стартовал проект «Почтальоны памяти. Афганистан»

Его реализует театральная студия «СТ» совместно с творческой студией BIG PROD (некоммерческие организации).

15 мая на официальном канале YouTube был опубликован первый видеоролик, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. «Почтальоны памяти. Афганистан» — это не только канал на YouTube, где будет публиковаться видеоконтент про место человека на войне. Это еще и акции, направленные на поддержку ветеранов войны, и мероприятия, целью которых является сохранение памяти о людях, отдавших свои жизни этой войне.

15 января 2019 года нижегородский зритель сможет увидеть театральную постановку «СТ» на эту тему. Финальным аккордом проекта станет день памяти, который состоится 15 февраля 2019 года (именно в этот день в 1989 году закончился вывод советских войск из Афганистана).

Автор идеи проекта «Почтальоны памяти. Афганистан» Анастасия Маркова : «Мы говорим о том, что главной ценностью на этой планете является человеческая жизнь. Мы хотим, чтобы люди понимали, что все важны и всё важно. В Афганской войне погибли и пострадали люди, которые помогали местному народу и защищали нашу страну, делали все для того, чтобы она оставалась независимой и сильной. Об этом нельзя забывать, об этом нельзя молчать. Мы не желаем возвращения войны. Пока мы помним, мы можем что-то изменить.»

Справка:

Театральная студия «СТ» существует с 2014 года. Она выпускает постановки в уникальном жанре под названием «катартичка» (от греч. «катарсис» — то есть очищение). На данный момент в репертуаре студии девять постановок, большая часть которых посвящена трагическим страницам истории нашей страны. В частности, «Автономка» создана на тему гибели экипажа атомной подводной лодки К-141 «Курск», «Беслан» напоминает про события, произошедшие в одной из школ Северной Осетии 1-3 сентября 2004 года. Несмотря на то, что «СТ» поднимает темы сложные и тяжелые для восприятия, все они в конечном итоге — о любви, о памяти и о достоинстве.