Егор Крид и Федор Бондарчук на премии телеканала СТС «Дай пять!»

16 мая в Московском Дворце Молодежи прошла церемония вручения статуэток национальной премии, учрежденной каналом СТС и продюсерским центром Лины Арифулиной, «Дай пять!». В рамках мероприятия были выбраны самые любимые деятели в областях кино, музыки, телевидения и спорта. Отличительной особенностью этой церемонии стало то, что победителей ваыбирали дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет.

Ведущим официальной церемонии награждения выступил Дмитрий Нагиев , который не изменял своему образу и шутил со сцены, подбадривая номинантов.

Дмитрий Нагиев и Федор Бондарчук

Федор Бондарчук

Сергей Лазарев

Дима Билан

Елена Перминова с сыном

Вадим Галыгин с семьей

Анфиса Чехова

Егор Крид

Галина Арзамасцева

Группа MBAND

Валерия Федорович