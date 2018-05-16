Егор Крид и Федор Бондарчук на премии телеканала СТС «Дай пять!» 

16 мая в Московском Дворце Молодежи прошла церемония вручения статуэток национальной премии, учрежденной каналом СТС и продюсерским центром Лины Арифулиной, «Дай пять!». В рамках мероприятия были выбраны самые любимые деятели в областях кино, музыки, телевидения и спорта. Отличительной особенностью этой церемонии стало то, что победителей ваыбирали дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет.
Ведущим официальной церемонии награждения выступил Дмитрий Нагиев, который не изменял своему образу и шутил со сцены, подбадривая номинантов.
Мероприятие посетили многие звездные гости, среди них — Федор Бондарчук, Егор Крид, Сергей Лазарев, Дима Билан, Анфиса Чехова и многие другие. Так как эта премия посвящена молодому поколению, многие знаменитости пришли с семьями и своими детьми. Например, Вадим Галыгин вышел в свет со своей женой Ольгой Вайнилович и сыном Вадимом, а Елена Перминова позировала со своим старшим сыном Никитой.
Дмитрий Нагиев и Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Сергей Лазарев
Дима Билан
Елена Перминова с сыном
Вадим Галыгин с семьей
Анфиса Чехова
Егор Крид
Виталий Гогунский с семьей
Галина Арзамасцева
Группа MBAND
Валерия Федорович