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Егор Крид и Федор Бондарчук на премии телеканала СТС «Дай пять!»
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Егор Крид и Федор Бондарчук на премии телеканала СТС «Дай пять!» 

Журнал ОК! 11 минут назад
16 мая в Московском Дворце Молодежи прошла церемония вручения статуэток национальной премии, учрежденной каналом СТС и продюсерским центром Лины Арифулиной, «Дай пять!». В рамках мероприятия были выбраны самые любимые деятели в областях кино, музыки, телевидения и спорта. Отличительной особенностью этой церемонии стало то, что победителей ваыбирали дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет.
Ведущим официальной церемонии награждения выступил Дмитрий Нагиев, который не изменял своему образу и шутил со сцены, подбадривая номинантов.
Мероприятие посетили многие звездные гости, среди них — Федор Бондарчук, Егор Крид, Сергей Лазарев, Дима Билан, Анфиса Чехова и многие другие. Так как эта премия посвящена молодому поколению, многие знаменитости пришли с семьями и своими детьми. Например, Вадим Галыгин вышел в свет со своей женой Ольгой Вайнилович и сыном Вадимом, а Елена Перминова позировала со своим старшим сыном Никитой.
Дмитрий Нагиев и Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Сергей Лазарев
Дима Билан
Елена Перминова с сыном
Вадим Галыгин с семьей
Клава Кока
Диана Пожарская
Анфиса Чехова
Полина Гренц
Егор Крид
Михаил Тарабукин
Виталий Гогунский с семьей
Галина Арзамасцева
Группа MBAND
Валерия Федорович
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