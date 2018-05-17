20 первых фото из истории фотографии

157 лет назад в Лондоне была впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу шотландского физика Джеймса Максвелла . На первой фотографии был снят бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата.

Фотография всегда была и остается средством безграничных возможностей с самого первого дня ее изобретения в 1800-х гг. Камера позволила людям запечатлеть исторические моменты и изменить взгляд человечества на мир вокруг. Сегодня мы отдадим дань уважения увлекательной истории фотографии и науке о ней — с помощью этой подборки 20 «первых» снимков из двух прошлых столетий.

Источник: petapixel.com 1. Первая фотография.

Первая в мире фотография была сделана в 1826 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом из окна верхнего этажа его особняка в Бургундии. Снимок был сделан с помощью процесса, известного как гелиография, в котором слой битума наносят на стекло или металл. Затем битум затвердевает пропорционально количеству света, который на него попадает.

2. Первая цветная фотография.

Первая цветная фотография была сделана математиком-физиком Джеймсом Клерком Максвеллом. Этот снимок считается первым прочным цветным фото и был представлен на лекции Максвелла в 1861 году. На кнопку нажал изобретатель однообъективной зеркальной камеры Томас Саттон, но Максвеллу приписывается разработка научного процесса, благодаря которому стало возможным создание снимка. Если кто еще не понял, что на фото, — это трехцветный бантик.

3. Первая фотография запуска ракеты на мысе Канаверал.

Фотографы НАСА сделали первый снимок запуска ракеты с мыса Канаверал в июле 1950 года. Запускаемый космический объект — «Бампер-2» — двухступенчатая ракета, состоявшая из донной части V-2 и собственно ракеты WAC Corporal. На фото также видны другие фотографы, готовые сделать свои снимки.

4. Первая цифровая фотография.

Первая цифровая фотография была сделана в 1957 году, почти за 20 лет до того, как инженер Kodak изобрел первую цифровую камеру. Данное фото является результатом цифрового сканирования снимка, первоначально сделанного на пленку. На снимке — сын Рассела Кирша; разрешение снимка — 176 × 176, квадратное фото, достойное попасть на Instagram.

5. Первая фотография человека.

Первая фотография человека была сделана Луи Дагером. Экспозиция длилась около семи минут, объектом съемки был Бульвар дю Тампль в Париже. Из-за длинной выдержки все люди, бывшие тогда на бульваре, буквально «растворились» в фотографии. Однако в нижнем левом углу можно увидеть мужчину, которому чистят ботинки. Дальнейший анализ фото обнаружил еще несколько фигур на снимке. А вы можете их найти?

6. Первое «селфи».

Задолго до появления селфи Роберт Корнелиус установил камеру и сделал первый в мире автопортрет на своем заводе на Честнат-стрит в Центр-Сити, Филадельфия. Корнелиус сидел перед объективом чуть больше минуты, а потом покинул место и закрыл объектив. Эта культовая фотография была сделана 186 лет назад, в 1839 году.

7. Первая фотография-фальсификация.

Была сделана в 1840 году Ипполитом Байардом. И Байард, и Луи Дагер боролись за титул «отца фотографии». Предположительно, Байард разработал собственный процесс фотографирования до того, как Дагер представил свой дагерротип. Однако объявление автора изобретения было отложено, и Дагер воспользовался моментом, чтобы перехватить пальму первенства. В отместку Байард представил этот снимок утопленника, заявив, что он покончил с собой из-за обмана Дагера.

8. Первая фотография с воздуха.

Первая аэрофотография была сделана вовсе не с самолета, а с воздушного шара, в 1860 году. На этом снимке изображен Бостон с высоты 609 метров. Фотограф Джеймс Уоллес Блэк назвал фото «Бостон, каким его видят орлы и дикие гуси».

9. Первая фотография Солнца.

Первое фото Солнца сделали французские физики Луи Физо и Леон Фуко 2 апреля 1845 года. Снимок сделан с помощью процесса дагерротипии (только не говорите Байарду) с выдержкой в 1/60 секунды. Если присмотреться, можно увидеть несколько пятен на Солнце.

10. Первая космическая фотография.

Была сделана ракетой V-2 #13, запущенной 24 октября 1946 года. На черно-белом фото изображена планета Земля с высоты 104 км. Снимок сделан на 35-миллиметровую кинокамеру, которая делала кадр каждые полторы секунды, пока ракета поднималась в атмосферу.

11. Первые новостные фотографии.

Хотя имя фотожурналиста затерялось, его работа навсегда вошла в историю фотографии. Это фото было сделано в 1847 году с помощью процесса дагерротипии и считается первым в мире фото, сделанным для газеты. На нем изображен арест человека во Франции.

12. Первое фото президента.

Джон Куинси Адамс , 6-й президент США, стал первым президентом, запечатленным на фотографии. Этот дагерротип был сделан в 1843 году, после того как Адамс покинул президентский пост в 1829 году. Первым действующим президентом США, запечатленным на фото, был 11-й президент Джеймс Полк в 1849 году.

13. Первая фотография молнии.

Молния может быть интересным объектом съемки, и ее первый снимок был сделан в 1882 году. Фотограф Уильям Дженнингс использовал это фото, чтобы доказать, что молния — явление куда более сложное, чем думали раньше, — обратите внимание на ее разветвления.

14. Первая фотография авиакатастрофы.

Конечно, не самый приятный объект для съемок, но с помощью подобных снимков можно учиться на ошибках. На этом фото 1908 года показана смерть авиатора Томаса Селфриджа. Его самолет был моделью Воздушной экспериментальной ассоциации, которая была частью армии США. На самолете также летел американский пионер авиации Орвилл Райт, однако он выжил.

15. Первая фотография Луны.

Снимок–дагерротип был сделан Джоном У. Дрейпером 26 марта 1840 года с крыши его обсерватории в Нью-Йоркском университете. С тех пор фото сильно повредилось.

16. Первая цветная фотография пейзажа.

Была сделана в 1877 году. Фотограф Луи Артюр Дюко дю Орон был пионером цветной фотографии и изобретателем процесса, с помощью которого было создано это фото. На снимке — Южная Франция. Название снимка вполне оригинальное: «Пейзаж Южной Франции».

17. Первая фотография Земли с Луны.

Земля была сфотографирована с Луны во всем своем великолепии 23 августа 1966 года. Лунный аппарат, облетавший Луну, сделал этот снимок, а затем отправил его в Испанию. Это была 16-я орбита лунного аппарата вокруг Луны.

18. Первая фотография торнадо.

Природа может быть разрушительной, что наглядно демонстрирует этот снимок торнадо, сделанный в 1884 году. Торнадо сфотографировал местный фермер из округа Андерсон, штат Канзас. Фотограф-любитель А. А. Адамс собрал свою корпусную камеру и сделал фото на расстоянии в 22 км от смерча.

19. Первая фотография с Марса.

Первый снимок планеты Марс был сделан аппаратом «Викинг-1» вскоре после того, как тот сел на Красной планете. Снимок был сделан 20 июля 1976 года, когда НАСА выполнило миссию по получению фото поверхности Марса высокого разрешения. Снимки использовались для изучения марсианской поверхности и ее структуры.

20. Первая 3D-фотография американского президента.