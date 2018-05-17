Фотоистория: в Маниле все очень плохо

Даже представить сложно, что где-то на некогда зависимой от Испании и США территории может быть неспокойно, что-то плохо, или даже могут проходить военные действия, а правительственные войска подавлять вооруженных радикалов уже несколько десятков лет.

Я был очень поражен, прилетев на Филиппинские острова, а именно, в столицу Манилу.

В какой кошмар я попал.

К сожалению, через фотографии не получается передать, на сколько в тот момент был жаркий и влажный воздух. Просто представьте.

А теперь к температуре добавьте мусор.

Много мусора, остатки продуктов, помои и мертвых животных.

Ощущаете запах?

От влажности, у моей камеры при нажатии кнопок стали происходить неожиданные вещи. Нужно было сушить.

Чистая питьевая вода — важный ресурс.

Детский труд.

Копировальные аппараты в Маниле, как и в России, до сих пор называют «ксероксами».

Стандартный вид киоска, где можно купить разные продукты и напитки. Очень располагает к покупке.

Тротуар завален мусором, приходится идти по проезжей части.

Автосервис.

Дети ходят босиком, копаются в мусоре.

Эта кошка скорее всего просто спит.

Лоток с кокосовым соком.

Наверное, если у ресторанов стоят вооруженные до зубов охранники, что-то в городе и стране не так.

В реальности все казалось намного драматичнее, чем получилось на фотографиях.

Но несмотря на всю разруху и бедность, люди на улицах улыбаются!

Жизнь на тротуаре.

Мальчик со льдом.

Стандартная картина на улицах.

Континентальный завтрак в хостеле — просто нечто!

Неспроста в билетной кассе на железнодорожной станции предупреждают о штрафах за сообщения о заложенных бомбах.

Проехал несколько остановок на жутком поезде.

Удовольствие сомнительное.

С недалеко от аэропорта расположенной станции Nichols, пешком дошел до пассажирского терминала.

Через день в одном из зданий, мимо которого я прошел, была открыта стрельба и совершен взрыв. О нем я узнал уже находясь на Тайване.

В заключение ещё несколько фотографий. Более нейтральных.

Следующий раз покажу другую Манилу. Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи.

Оригинал поста