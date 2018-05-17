Фотоистория: в Маниле все очень плохо 

Даже представить сложно, что где-то на некогда зависимой от Испании и США территории может быть неспокойно, что-то плохо, или даже могут проходить военные действия, а правительственные войска подавлять вооруженных радикалов уже несколько десятков лет.
Я был очень поражен, прилетев на Филиппинские острова, а именно, в столицу Манилу.
В какой кошмар я попал.
К сожалению, через фотографии не получается передать, на сколько в тот момент был жаркий и влажный воздух. Просто представьте.
А теперь к температуре добавьте мусор.
Много мусора, остатки продуктов, помои и мертвых животных.
Ощущаете запах?
От влажности, у моей камеры при нажатии кнопок стали происходить неожиданные вещи. Нужно было сушить.
Чистая питьевая вода — важный ресурс.
Детский труд.
Копировальные аппараты в Маниле, как и в России, до сих пор называют «ксероксами».
Стандартный вид киоска, где можно купить разные продукты и напитки. Очень располагает к покупке.
Тротуар завален мусором, приходится идти по проезжей части.
Автосервис.
Дети ходят босиком, копаются в мусоре.
Эта кошка скорее всего просто спит.
Лоток с кокосовым соком.
Наверное, если у ресторанов стоят вооруженные до зубов охранники, что-то в городе и стране не так.
В реальности все казалось намного драматичнее, чем получилось на фотографиях.
Но несмотря на всю разруху и бедность, люди на улицах улыбаются!
Жизнь на тротуаре.
Мальчик со льдом.
Стандартная картина на улицах.
Континентальный завтрак в хостеле — просто нечто!
Неспроста в билетной кассе на железнодорожной станции предупреждают о штрафах за сообщения о заложенных бомбах.
Проехал несколько остановок на жутком поезде.
Удовольствие сомнительное.
С недалеко от аэропорта расположенной станции Nichols, пешком дошел до пассажирского терминала.
Через день в одном из зданий, мимо которого я прошел, была открыта стрельба и совершен взрыв. О нем я узнал уже находясь на Тайване.
В заключение ещё несколько фотографий. Более нейтральных.
Следующий раз покажу другую Манилу. Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи.
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