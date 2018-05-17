Ещё
В Петербурге открывается международный книжный салон
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

В Петербурге открывается международный книжный салон 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. XIII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет с 17 по 20 мая, на нем будут представлены новинки художественной, детской, образовательной, научно-популярной, исторической литературы 255 издательств России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
В этом году мероприятие приурочено к 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга.
По традиции книжный салон займет целый квартал в центре Северной столицы, объединив в единое интерактивное пространство Михайловский манеж, Манежную площадь и прилегающие к ней Кленовую и Малую Садовую улицы.
Торжественное открытие международного книжного салона пройдет в четверг в 11.30 на Манежной площади, здесь также выступит симфонический оркестр «Северная симфония» театра «Мюзик-холл» под руководством Фабио Мастранджело. Затем состоится пленарное заседание «Человек читающий — человек успешный».
В этом году с новинками художественной, детской, образовательной, научно-популярной и исторической литературы гостей салона познакомят издательства России и зарубежных стран. В программе книжного салона запланированы презентации книг, вручение премии «Книжный червь», круглые столы, семинары, мастер-классы, открытие выставки «Мир глазами писателей», выступления творческих коллективов. Посетителей ждут творческая встреча с Дмитрием Быковым и презентация романа «Июнь», выступление Гузель Яхиной и презентация нового романа «Дети мои», встреча с детской писательницей и иллюстратором Екатериной Панфиловой.
В первый день работы салона состоится встреча с Сергеем Носовым, лауреатом премии «Национальный бестселлер» за роман «Фигурные скобки», художник Дмитрий Шагин презентует новую книгу «Митьковские стихи», правнучка писателя Михаила Зощенко — Вера Зощенко — подведет итоги II международного конкурса декламации «Зощенко вслух!». Писатели Дмитрий Воденников, Елена Колина и Алексей Сальников представят новый сборник рассказов «33 отеля или здравствуй красивая жизнь!», в который вошли рассказы Татьяны Толстой, Дениса Драгунского, Людмилы Петрушевской, Виктории Токаревой.
Гостям книжного салона также представят новый проект «В Питере жить. Продолжение», состоится церемония награждения победителей детского творческого конкурса, посвященного 315-летию Санкт-Петербурга — «Послание Петербургу». Союз писателей Санкт-Петербурга представит сборник «315», который выпущен к юбилею Северной столицы.
На сцене на Манежной площади для гостей книжного салона в течение четырех дней будут выступать музыкальные и драматические коллективы города. На всей территории салона будут работать концертные площадки, выставочные экспозиции, интерактивные зоны, где гостей и жителей Петербурга будут ждать мастер-классы, литературные игры, также пройдет X городской фестиваль «Поэзия улиц 2018».
РИА Новости: последние новости
Чтобы хватило дыхания. Илюше Рыбину необходима операция на позвоночнике Создатели "Смешариков" работают над полнометражным мультфильмом о домовом "Дневник читателя". "ЛитераТула" и книги на выходные
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло48
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу4
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования82
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы7
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение