В Петербурге открывается международный книжный салон

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости . XIII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет с 17 по 20 мая, на нем будут представлены новинки художественной, детской, образовательной, научно-популярной, исторической литературы 255 издательств России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году мероприятие приурочено к 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

По традиции книжный салон займет целый квартал в центре Северной столицы, объединив в единое интерактивное пространство Михайловский манеж, Манежную площадь и прилегающие к ней Кленовую и Малую Садовую улицы.

Торжественное открытие международного книжного салона пройдет в четверг в 11.30 на Манежной площади, здесь также выступит симфонический оркестр «Северная симфония» театра «Мюзик-холл» под руководством Фабио Мастранджело . Затем состоится пленарное заседание «Человек читающий — человек успешный».

В этом году с новинками художественной, детской, образовательной, научно-популярной и исторической литературы гостей салона познакомят издательства России и зарубежных стран. В программе книжного салона запланированы презентации книг, вручение премии «Книжный червь», круглые столы, семинары, мастер-классы, открытие выставки «Мир глазами писателей», выступления творческих коллективов. Посетителей ждут творческая встреча с Дмитрием Быковым и презентация романа «Июнь», выступление Гузель Яхиной и презентация нового романа «Дети мои», встреча с детской писательницей и иллюстратором Екатериной Панфиловой.

Гостям книжного салона также представят новый проект «В Питере жить. Продолжение», состоится церемония награждения победителей детского творческого конкурса, посвященного 315-летию Санкт-Петербурга — «Послание Петербургу». Союз писателей Санкт-Петербурга представит сборник «315», который выпущен к юбилею Северной столицы.

На сцене на Манежной площади для гостей книжного салона в течение четырех дней будут выступать музыкальные и драматические коллективы города. На всей территории салона будут работать концертные площадки, выставочные экспозиции, интерактивные зоны, где гостей и жителей Петербурга будут ждать мастер-классы, литературные игры, также пройдет X городской фестиваль «Поэзия улиц 2018».