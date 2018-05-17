В Петербурге открывается международный книжный салон 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. XIII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет с 17 по 20 мая, на нем будут представлены новинки художественной, детской, образовательной, научно-популярной, исторической литературы 255 издательств России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
В этом году мероприятие приурочено к 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга.
По традиции книжный салон займет целый квартал в центре Северной столицы, объединив в единое интерактивное пространство Михайловский манеж, Манежную площадь и прилегающие к ней Кленовую и Малую Садовую улицы.
Торжественное открытие международного книжного салона пройдет в четверг в 11.30 на Манежной площади, здесь также выступит симфонический оркестр «Северная симфония» театра «Мюзик-холл» под руководством Фабио Мастранджело. Затем состоится пленарное заседание «Человек читающий — человек успешный».
В этом году с новинками художественной, детской, образовательной, научно-популярной и исторической литературы гостей салона познакомят издательства России и зарубежных стран. В программе книжного салона запланированы презентации книг, вручение премии «Книжный червь», круглые столы, семинары, мастер-классы, открытие выставки «Мир глазами писателей», выступления творческих коллективов. Посетителей ждут творческая встреча с Дмитрием Быковым и презентация романа «Июнь», выступление Гузель Яхиной и презентация нового романа «Дети мои», встреча с детской писательницей и иллюстратором Екатериной Панфиловой.
В первый день работы салона состоится встреча с Сергеем Носовым, лауреатом премии «Национальный бестселлер» за роман «Фигурные скобки», художник Дмитрий Шагин презентует новую книгу «Митьковские стихи», правнучка писателя Михаила Зощенко — Вера Зощенко — подведет итоги II международного конкурса декламации «Зощенко вслух!». Писатели Дмитрий Воденников, Елена Колина и Алексей Сальников представят новый сборник рассказов «33 отеля или здравствуй красивая жизнь!», в который вошли рассказы Татьяны Толстой, Дениса Драгунского, Людмилы Петрушевской, Виктории Токаревой.
Гостям книжного салона также представят новый проект «В Питере жить. Продолжение», состоится церемония награждения победителей детского творческого конкурса, посвященного 315-летию Санкт-Петербурга — «Послание Петербургу». Союз писателей Санкт-Петербурга представит сборник «315», который выпущен к юбилею Северной столицы.
На сцене на Манежной площади для гостей книжного салона в течение четырех дней будут выступать музыкальные и драматические коллективы города. На всей территории салона будут работать концертные площадки, выставочные экспозиции, интерактивные зоны, где гостей и жителей Петербурга будут ждать мастер-классы, литературные игры, также пройдет X городской фестиваль «Поэзия улиц 2018».