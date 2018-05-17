«Площадь Согласия» шлет привет с Острова Свободы

16 мая в эфире совместного проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия» состоялась итоговая программа третьего сезона. Стартовало зрительское голосование за лучший коллектив последних недель.

С сентября прошлого года, когда был запущен проект «Площадь Согласия», прошло два голосования, в ходе которых телезрители смогли отдать голоса за понравившихся исполнителей.

Новый эфир собрал признанных экспертов из мира шоу-бизнеса. Это уже хорошо знакомые всем по прошлым выпускам программы члены жюри — продюсер Игорь Сандлер, композитор Сергей Беликов , музыкальный журналист Александр Кушнир , гитарист Дмитрий Четвергов , а также солист рок-группы «Мономах» Василий Акимов, генеральный продюсер Music Box Константин Бубнов и музыкальный критик Всеволод Боронин. Специальными гостями проекта стали гитарист Алексей Страйк, вокалист Сергей Дербышов и кубино-российская группа «Gypsy Jack».

Для начала на экране были проиграны отрывки выступлений пяти коллективов, выступавших на проекте в прошедшем сезоне — групп «Автобус», «DAHAKA», «SEPTERIA», «Adam Jou» и «Gipsy Grai». Именно среди них телезрители выберут своих фаворитов. Выбор жюри уже сделан, но об этом мы узнаем через неделю.

В конце эфира на сцену шоу-проекта «Площадь Согласия» вышла группа «Gypsy Jack». В молодом коллективе четыре участника — вокалист родом с Кубы Йорди Матос, гитарист Олег Соколов , бас-гитарист Александр Делянко и барабанщик Юрий Безземельцев.

— Это лучший образец западного рока. Коллектив образован совсем недавно, но я был на их концерте, и после этого не мог не пригласить сюда, — рекомендовал музыкантов остальным гостям Игорь Сандлер.

Их выступление действительно никого не оставило равнодушным. Кубинец-фронтмен и зажигательные музыканты исполнили каверы на самые яркие хиты, создав непередаваемую атмосферу.

— Видно, что ребята знают, что делают, играют «по технологии», — довольно отметил Дмитрий Четвергов. — Все выверено. Я думаю, это будет успешная команда.

— Вы такие настоящие, ребята, спасибо за этот подарок, — поблагодарил их восхищенный Александр Кушнир. — Вы — группа, вы — вместе!

ФОТОГАЛЕРЕЯ «ВМ» С ОТКРЫТИЯ ШОУ-ПРОЕКТА «ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ»

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