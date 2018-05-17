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Комбо: эротика и окружающий мир. Коллажи Эмира Широ на грани цензуры будоражат воображение
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Комбо: эротика и окружающий мир. Коллажи Эмира Широ на грани цензуры будоражат воображение 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Французский графический дизайнер и креативный директор Эмир Широ (Émir Shiro) обходит цензуру оригинальным способом. Он создает провокационные образы, комбинируя природу, предметы и красивое обнаженное тело. Получаются работы с эротическим подтекстом, заставляющие людей проявлять фантазию и домысливать детали.
Коллажи Эмира Широ в области графического дизайна гениальны. Смело можно заявлять, что своими работами он исследует пределы цензуры в социальных сетях.
Такие картинки запретить нельзя, поэтому включайте фантазию и наслаждайтесь!
Широ соединяет провокационные образы с непритязательными сценами и, как ни удивительно, очень умело и с глубоким подтекстом.
Гениальный провокатор говорит о своем желании создавать что-то личное, собственные образы.
Но не нужно думать, что только эротика стала темой в работах Широ. Пределов его творческой фантазии кажется просто не существует.
Не важно кто ты: политик, актер или мышь. Широ найдет, как преобразить любой образ, соединив несоединимые, на первый взгляд, вещи.
Даже признанные полотна самых известных художников подверглись креативным изменениям Широ.
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