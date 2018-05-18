В Воронеже провалился сбор средств на театральное шествие Платоновского фестиваля 

За месяц активисты собрали только 3% от необходимой суммы. Авторы концепции театрального парада Платоновского фестиваля за месяц сумели собрать на краудфандинговой платформе Planeta.ru только 3% от суммы средств, необходимых для оформления финала шествия. Сбор закрыли 15 мая. Заинтересовавшиеся подготовкой к театральному фестивалю внесли в его копилку только 11,9 тыс. рублей вместо необходимых 300 тысяч. Авторами концепции театрального парада стала московская арт-группировка «КТОМЫ». Ее разработка обошлась региональному бюджету в 321 тыс. рублей. Еще около 1,7 млн рублей дирекция фестиваля направила на аренду и изготовление сценических костюмов и 187 тыс. рублей — на создание декораций для театрального парада. «Мы хотим подарить Воронежу уникальное действо, которое на один день преобразит его облик так, что город уже никогда не будет прежним, обретёт новую жизнь и получит вдохновение и стимул для развития», — представили свою концепцию авторы. Чтобы было понятнее, на что именно предлагается пожертвовать средства, на странице парада на Planeta.ru разместили краткий сценарий шествия. «Сквозной сюжет парада — дуэль Пушкина-Творца с Пушкиным-Человеком. В начале парада и на каждой остановке Пушкин, возглавляющий колонну, стреляет в неё из игрушечного револьвера. Роллеры в костюмах Пуль проносятся через все группы, „попадая“ в каждую из них и вызывая в персонажах эффектные трансформации. Всех „убитых“ Пушкиных оживляет поцелуем любви Наталья Гончарова, подъезжая на самокате. В конце зрители оказываются на площади, где происходит финал, гала-концерт парада. Их встречают семь памятников Пушкину в причудливых и необычных формах — подарки городу от участников проекта. Эти памятники дадут жителям города возможность увидеть, как образ Пушкина отзывается сегодня в молодых художниках. Перед памятниками стоят перформеры в образах Пушкина. Они оживают от прикосновений маленького Пушкина-арапчонка и начинают танцевать, после чего появляется старый Пушкин и направляет на маленького пистолет — но тот в ответ направляет на него перо, тем самым побеждая и определяя свое предназначение». Объявленные к сбору 300 тыс. рублей активисты запланировали потратить как раз на производство памятников и костюмы для 50 перформеров. Но, видимо, не сумели увлечь горожан. Театральное шествие пройдет 12 июня. Останется ли финал открытым — неизвестно. Елена Гончароваизображение — со страницы проекта