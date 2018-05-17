Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» пройдет на четырех площадках

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая. / ТАСС /. Восьмой сахалинский международный кинофестиваль «Край света» пройдет в Южно-Сахалинске 24 — 31 августа на четырех площадках. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Первое в текущем году заседание оргкомитета кинофорума утвердило дату проведения, концепцию и схему кластера. Концепцию восьмого cахалинского международного кинофестиваля «Край света» представил генеральный продюсер кинофорума Алексей Агранович . Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» пройдет с 24 по 31 августа. Кинопоказы будут проводиться на четырех основных площадках: Чехов-центр, киноконцертные залы «Октябрь» и «Комсомолец», открытый кинотеатр", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, конкурсную программу игровых фильмов составят восемь-девять полнометражных картин, созданных на территории России и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не ранее 2017 года, которые будут оценивать компетентное жюри. Помимо конкурсных работ, зрителям представят внеконкурсные программы: анимация для взрослых и детей, фестивальные хиты, игровые и документальные фильмы о спорте.

В 2018 году в рамках кинофестиваля «Край света» пройдет работа четырех творческих мастерских: «Острова» для детей и подростков (Студия анимации «ДА», Санкт-Петербург), кинолаборатория для подростков, творческая мастерская «Большая история» и мастерская урбанистики «Сделай сам».

О фестивале

Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» учрежден министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона.

Кроме Гран-при фестиваля, денежный эквивалент которого составляет 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.