Иркутский дворец бракосочетаний будет закрыт до конца 2018 года

Центральный загс Иркутска зарылся на ремонт. Как стало известно корреспонденту «АиФ-Иркутск» ранее, в здании начались ремонтные работы, которые продлятся до конца 2018 года.

После ремонта Дворец встретит женихов и невест новыми интерьерами. Руководители учреждения обещают, что здание станет более удобным и современным.

Напомним, все регистрации браков, запланированные в 2018 году, будут совершаться в развлекательном комплексе «Нескучный сад», который несколько месяцев назад освободили от ресторанов. Первые брачующиеся уже оценили достоинства и недостатки залов комплекса. Сюда же молодые должны обращаться с заявлениями о регистрации брака.

Кстати, заявления о регистрации смерти будут приниматься в отделе загса на ул. Киевской, 1.