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Иркутский дворец бракосочетаний будет закрыт до конца 2018 года
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Иркутский дворец бракосочетаний будет закрыт до конца 2018 года 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Центральный загс Иркутска зарылся на ремонт. Как стало известно корреспонденту «АиФ-Иркутск» ранее, в здании начались ремонтные работы, которые продлятся до конца 2018 года.
После ремонта Дворец встретит женихов и невест новыми интерьерами. Руководители учреждения обещают, что здание станет более удобным и современным.
Напомним, все регистрации браков, запланированные в 2018 году, будут совершаться в развлекательном комплексе «Нескучный сад», который несколько месяцев назад освободили от ресторанов. Первые брачующиеся уже оценили достоинства и недостатки залов комплекса. Сюда же молодые должны обращаться с заявлениями о регистрации брака.
Кстати, заявления о регистрации смерти будут приниматься в отделе загса на ул. Киевской, 1.
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