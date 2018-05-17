Старинный паровоз «Лебедь» пройдет по мосту через Обь

Западно-Сибирская железная дорога совместно с Музеем города Новосибирска подготовила грандиозное театрализованное историческое шоу, кульминацией которого станет прохождение по железнодорожному мосту через Обь настоящего паровоза серии «Л». Паровоз подготовлен для участия в «Ночи музеев» специалистами Западно-Сибирской дирекции тяги и передислоцирован в Новосибирск из эксплуатационного локомотивного депо Белово.

«Паровоз Л-1344 был выпущен в 1950 году на Брянском паровозостроительном заводе, —рассказал VN.ru пресс-секретарь Новосибирского региона ЗСЖД Михаил Лыкосов. — Водил грузовые поезда на Кузбассе. Мощность паровоза достигает 2200 л/c, конструктивная скорость — 80 км/ч».

Каждый раз перед подобным выездом в свет все детали паровоза тщательным образом осматриваются, чтобы исключить поломку во время движения. Заправляется «Лебедь» водой и углем, другими словами, запуск его не требует каких-то колоссальных затрат. Бригада для управления небольшая — прошедшие специальные курсы машинист и его помощник.

Паровоз серии «Л» — это советский магистральный грузовой паровоз, который был разработан в конце Великой Отечественной войны группой инженеров Коломенского завода под руководством конструкторов Льва Лебедянского и академика Сергея Петровича Сыромятникова

Первый построенный в 1945 году паровоз этого типа назвали «Победа» и обозначили «П-001». Затем постановлением Совета Министров СССР от 14 января 1947 года паровозу было присвоено новое обозначение серии «Л» по фамилии главного конструктора Льва Лебедянского. Среди железнодорожников и любителей железных дорог за паровозами «Л» закрепилось прозвище «Лебедь».

Паровозы этой серии выпускались с 1945 по 1955 годы. По имеющимся данным, за годы производства было построено 4200 паровозов серии «Л». Большой объем производства и относительно поздний срок выпуска привели к тому, что на территории постсоветского пространства сохранилось достаточно большое количество «Лебедей». Большое их число стало памятниками на Западно-Сибирской железной дороге.

Добавим, что 19 мая в Новосибирске в десятый раз состоится традиционная акция «Ночь музеев». Первая музейная ночь прошла в 2009 году. Тогда в шести музеях побывало около шести тысяч человек. А в прошлом году около 40 тысяч горожан посетили почти 60 выставочно-развлекательных площадок. Ныне новосибирцев ждет более 70 площадок для знаний и развлечений, каждая из которых по-своему необычна и интересна. С полной программой «Ночи музеев-2018» можно ознакомиться здесь.