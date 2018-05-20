«Кинотеатры станут экзотикой». Роберт Макки — о победе интернета, умении бизнеса рассказывать истории и деловых страхах

Роберт Макки — самый известный в мире специалист по сценарному искусству. Его сфера деятельности — не только театр и кинематограф, а все, что связано с умением рассказывать истории, в том числе бизнес. В конце мая Макки проведет в Москве два семинара для предпринимателей — «История на миллион долларов» и «Сториномика. Истории для бизнеса». В интервью «Ведомостям» он рассказал, какая компания рассказывает истории лучше остальных и почему остальным это мешают делать страхи.

Еще в 2011 Макки заявил, что качественная и интересная продукция перемещается с кино— на телеэкраны. Спустя семь лет он подтверждает, что тенденция сохранилась: об этом говорит качество последних сериалов. Этому способствует и быстро развитие технологий.

роберт макки

«У меня есть неприятное чувство, что в ближайшие десятилетия кинотеатры попросту закроются. И все истории, сделанные для экрана, будут транслироваться через интернет, люди будут смотреть фильмы и телесериалы на компьютерах или на больших экранах на стене у себя дома. А кинотеатры станут экзотикой».

Сериалы, как и любой другой продукт, ориентирован на определенную аудиторию — например, коммерческие сети обращаются к семейной аудитории, а HBO — наоборот, указывает Макки. HBO четко понимает, какая аудитория ей нужна, и работает над тем, чтобы удержать ее, а не расширить с помощью экспериментов. «Кроме того, HBO зарабатывает на годовой подписке, а не рекламе. Поэтому HBO заранее точно знает, сколько у нее есть денег. Каждый год», — говорит Макки.

Сам специалист работает на разные аудитории и приезжает с выступлениями во множество стран, в том числе в Россию и Китай. Макки убежден, что в этих двух странах особая аудитория: умная, понятливая и энергичная. Как и в Южной Америке: «во всех этих местах чувствуется голод, энергия, желание научиться». Слушатели в США сильно отличаются от этой аудитории, но это Макки объясняет развитостью рынка. «Шоу-бизнес в Америке — это машина, которая производит материалы разного качества, но постоянно, бесперебойно по сравнению с остальным миром. Все это делается самостоятельно, без какой-либо поддержки государства», — объясняет он.

Слушатели семинара Макки — бизнесмены. Цель семинара — научиться «придумывать истории, которые можно применить на практике, чтобы мотивировать людей предпринять то действие, которое вы хотите, — сделать покупку, приобрести услугу или чтобы сформировать положительное отношение к бренду». Это не то же самое, что традиционные реклама и маркетинг, объясняет автор семинара.

роберт макки

«Они думают, что рассказывают истории, но на самом деле — нет. Потому что они не знают фундаментальной разницы между повествованием и сюжетом. […] И компании предлагают не истории, а повествование. А это не вызывает интереса, потому что бизнес всегда рассказывает только положительные истории: мы самые хорошие, самые крупные, самые блестящие, новейшие, старейшие. Целый список прилагательных и все — позитивные. И финал — позитивный. Но если в вашем рассказе все хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, позитивный финал не дает никакого эффекта. Потому что это повторение и нет контраста. Должна быть динамика, движение от негативного к позитивному. В сюжет нужно заложить негативный заряд, показать проблему и двигаться к ее разрешению. Но люди из бизнеса очень боятся чего-либо негативного, очень боятся включить в свой месседж что-то отрицательное. Они рассказывают только о положительном, и получается скучно».

Бизнесменам сложно это понять, поскольку у них есть общий страх: боязнь негативного. Молодое поколение смеется над традиционной рекламой, где продукты и услуги бесконечно расхваливают, они считают ее лживой и абсурдной и не желают покупать то, что она предлагает. «Если компании не научатся доносить свое послание до рынка в виде историй, они будут терять бизнес. Потому что просто реклама больше не работает. Молодые предприниматели, кстати, это и так знают. Им мне нечего сказать», — уверен Макки.

Самым великолепным рассказчиком среди компаний он считает Apple . По его мнению, корпорацию удалось создать историю, которая всплывает в голове у каждого потенциального покупателя, когда он выбирает себе гаджет. «Брендинг необходим, а его высшая цель — убедить людей в мире в том, что этот бренд улучшает их жизнь», — говорит Макки. Именно это привлекает покупателей, а не хвастовство. При этом такой подход могут использовать не только компании, но и, например, страны. Если стране удалось убедить всех, что поездка туда сделает жизнь туриста лучше, ее ждет наплыв гостей.

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