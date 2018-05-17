8 самых крутых анимационных фестивалей

Лето — это всегда праздник. А в самом его начале детей и родителей ждет праздник двойной, ведь 30 мая стартует фестиваль анимации и развлечений «Мультимир». До него уже начался обратный отсчет, а чтобы ждать было веселее, мы расскажем, как проходят похожие детские анимационные фестивали в других странах.

Заметим, что список получился довольно пестрый и необычный. Дело в том, что чисто детских фестивалей по всему миру проходит очень много. Но они — не анимационные. Анимационных тоже хватает, но на них показывают различные редкие и авторские мультфильмы, без какой-либо развлекательной части. Выставки с активностями, посвященные детскому контенту, тоже проводятся, но на них не пускают… детей, это только для профи. А таких, как «Мультимир», чтобы все сразу, не так и много. Знакомьтесь, удивляйтесь и планируйте отпуска — здесь есть, на что посмотреть вместе с ребенком!

А ЕЩЕ ВЫ МОЖЕТЕ СЪЕЗДИТЬ В НАСТОЯЩИЙ ЗАМОК ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА

Мультимир

Где: Москва, Россия Когда: ежегодно, ближайший 30 мая — 3 июня Для кого: для любителей анимации всех возрастов

Пожалуй, самый главный детский фестиваль в России! Совсем скоро павильон № 75 на ВДНХ откроет свои двери для всех детей и родителей, интересующихся мультиками и не только. Огромное количество площадок и любимых мультгероев, большой концерт, премьеры мультфильмов, конкурсы и даже вручение премии! 4 дня детской радости. 4 дня анимационного безумства. 4 дня мультиков.

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ANNECY

Где: Анси, Франция Когда: ежегодно летом, ближайший 11−16 июня 2018 Для кого: для любителей анимации всех возрастов

Проводится аж с 1960-го года, вручает ворох престижных премий, и, разумеется, держит в своей программе множество интереснейших мероприятий помимо очевидных кинопоказов. Кстати, часть из них продоходит в том числе на свежем воздухе. Приятно, что наши мультфильмы регулярно попадают в списки номинантов и даже лауреатов. В этом году, например, две своих работы отправил «Союзмультфильм».

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Animasyros

Где: Эрмуполис, Греция Когда: ежегодно осенью, ближайший 26−30 сентября 2018 Для кого: любителей анимации всех возрастов

Праздник мультипликации с греческим акцентом. За свою десятилетнюю историю выбился из локального мероприятия «для своих» в крупный международный анимационный фестиваль. Конечно же, здесь показывают мультфильмы. А еще долго обсуждают все, что с ними связано, проводят мастер-классы, концерты и далее по внушительной насыщенной программе. И главное, что сюда приходят с детьми. Их учат создавать мультики самыми разными способами, от древнейших до современных, и заряжают самым концентрированным творческим вдохновением. Все это великолепие проходит в неоклассическом городе на греческом острове.

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Cinekid

Где: Амстердам, Нидерланды Когда: ежегодно осенью, ближайший 20−28 октября 2018 Для кого: для киноманов от 4 до 14 и профессионалов

Огромный фестиваль детского кино с 30-летней историей. Конечно, это прежде всего про кино, но анимацию там тоже очень любят, почитают и отдельно номинируют. Здесь есть все: и обширные спецпоказы (150 представленных лент — обычная цифра), и всевозможные программы, мероприятия, игры и инновации, ориентированные на детей от 4 до 14 лет. Отдельно по Нидерландам катается «Cinekid on tour», отдельно проводится большой блок для профессионалов отрасли, отдельно под эгидой фестиваля пополняют крупнейшую в Европе цифровую площадку контента MediaLab. Все вместе это Cinekid. По слухам, в Амстердаме его ежегодно посещает каждый 4-й ребенок города. Вот бы «Мультимиру» так же!

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Pixar Fest

Где: Диснейленд в Анахайме, Калифония Когда: с 13 апреля по 03 сентября 2018 Для кого: поклонников Disney всех возрастов

Разумеется, во всех Диснейлендах мира постоянно что-то да происходит — не могут эти ребята сидеть и делать вид, что они только парк аттракционов в мультяшном стиле. Но отдельно на регулярной основе проводятся красочные фестивали, которые однозначно стоят вашего внимания. Например, крупный Pixar Fest, радующий поклонников студии этим летом. В программу входит умопомрачительный фейерверк, яркое ночное шоу и персонажи Pixar во всех их многочисленных проявлениях. Конечно же, они проходят великолепным парадом. Если вы расстраиваетесь из-за того, что не можете поехать в США, приходите на «Мультимир». Там тоже будет парад мультгероев!

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The Ottawa Parent & Child Expo

Где: Оттава, Канада Когда: ежегодно в апреле, следующий уже в 2019 Для кого: для продвинутых родителей и детей

Мы старались не брать выставки, но большой фестиваль детства в Оттаве обойти никак не получалось. Пока интересующиеся родители со всех сторон просвещаются, обсуждают, смотрят и щупают все то, что хоть как-то касается их детей, дети по максимуму развлекаются в многочисленных игровых зонах. «Мит-энд-грид» с Дашей-путешественницей? Пожалуйста. Концерт Боба-строителя? Не вопрос. Наша Маша и Медведь, там, в Канаде? Легко. Настоящий праздник жизни для родителей и детей, обожающих мультфильмы.

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Xiamen International Animation Festival (XIAF)

Где: Сямэнь, Китай Когда: ежегодно в октябре, следующий осенью 2018 Для кого: для любителей анимации всех возрастов

Сказать, что всевозможные фестивали медиаиндустрии в Китае и Японии процветают — это немного преуменьшить их величие. Ассортимент и разброс велик, так что мы остановились конкретно на анимационных мероприятиях. В Сямэне проходит эпичное мульт-празднество, в котором есть и традиционная часть со спецпоказами, и премия, и выставка, и косплееры, и все на свете, что вы можете увидеть у нас в лучшем случае на Комик-Коне. Кстати, премию «Кибер Суза» (суза — это редкий горбатый дельфин на логотипе) частенько получают наши герои, такие как «Бумажки», «Джинглики» и «Сказочный патруль». И здесь нам действительно есть, чем гордиться!

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China International Cartoon & Animation Festival (CICAF)

Где: Ханчжоу, Китай Когда: ежегодно в конце апреля, следующий в 2019 Для кого: для любителей анимации всех возрастовЕще один грандиозный китайский мультпраздник с примерно десятилетней историей. Позиционируется как крупнейший в стране, и у нас есть все основания этому верить. На CICAF ежегодно приходит более миллиона посетителей, выставляются тысячи компаний и проводится невероятное количество активностей, где массовые красочные парады — самое обычное дело. Это квинтэссенция всего, посвященного анимации и призванного поразить ваше воображение.

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