Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу 

18 мая Время
Мероприятие
Место проведения
10-00 Начало работы выставки
10-00 — 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
10-00 Старт регаты «Кубок Матросов»
среди учащихся Дальневосточной парусной школы
Бухта Федорова
12-00 — 16-00 Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата
Детская площадка
13-00 Официальная церемония открытия выставки
Сцена выставки
14-00 награждение участников регаты «Кубок Матросов»
среди учащихся Дальневосточной парусной школы
Сцена выставки
23-00 Official After Party «Vladivostok Boat Show X»
ночной клуб SELFIE
19 мая Время
Мероприятие
Место проведения
10-00 Начало работы выставки
10-00 — 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
Морская часть яхт-клуба «Семь футов»
11-00 Старт регаты «Молодые капитаны»
бухта Федорова
12-00 Старт любительской гонки на sup-досках (организатор кайт-школа «Третья волна»)
Морская часть яхт-клуба «Семь Футов»
12-00 — 16-00 Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата
Детская площадка
13-00 — 13-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
Сцена выставки
13-30 — 14-30 Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
Площадка перед сценой выставки
14-30 — 16-30 Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки
сцена выставки, площадка перед сценой
16-30 — 17-00 Награждение участников любительской регаты «Гонка под Парусом»
сцена выставки, площадка перед сценой
17-00 — 18-00 «Сальса Вечеринка»
от танцевального центра «ЭТАЖИ»
Площадка перед сценой выставки
18-00 — 18-30 Награждение участников любительской гонки на sup-досках
Сцена выставки
23-00 Official After Party «Vladivostok Boat Show X»
н/к SELFIE
20 мая Время
Мероприятие
Место проведения
10-00 Начало работы выставки
10-00 — 17-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
11-00 — 12-00 Соревнования по гребле «Dragon Battle»
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
12-30 — 13-00 Награждение участников соревнований по гребле «DragonBattle»
Сцена выставки
12-00 — 16-00 Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки!
Детская площадка
13-00 — 13-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
Сцена выставки
13-30 — 14-30 Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
Центральная площадка выставки
14-30 — 15-30 Розыгрыш подарочного сертификата от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»
Сцена выставки
15-30 — 16-00 Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»
Центральная площадка выставки
16-00 — 16-30 Награждение победителей конкурса детского рисунка
«Сны о море»
Центральная площадка выставки
16-30 — 17-00 Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
Сцена выставки
17-00 Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ»
Площадка перед сценой выставки