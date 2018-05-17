Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу

18 мая Время

Мероприятие

Место проведения

10-00 Начало работы выставки

10-00 — 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

морская часть яхт-клуба «Семь футов»

10-00 Старт регаты «Кубок Матросов»

среди учащихся Дальневосточной парусной школы

Бухта Федорова

12-00 — 16-00 Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата

Детская площадка

13-00 Официальная церемония открытия выставки

Сцена выставки

14-00 награждение участников регаты «Кубок Матросов»

среди учащихся Дальневосточной парусной школы

Сцена выставки

23-00 Official After Party «Vladivostok Boat Show X»

ночной клуб SELFIE

19 мая Время

Мероприятие

Место проведения

10-00 Начало работы выставки

10-00 — 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

Морская часть яхт-клуба «Семь футов»

11-00 Старт регаты «Молодые капитаны»

бухта Федорова

12-00 Старт любительской гонки на sup-досках (организатор кайт-школа «Третья волна»)

Морская часть яхт-клуба «Семь Футов»

12-00 — 16-00 Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата

Детская площадка

13-00 — 13-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»

участники: все желающие среди посетителей и участников выставки

Сцена выставки

13-30 — 14-30 Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении

Площадка перед сценой выставки

14-30 — 16-30 Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки

сцена выставки, площадка перед сценой

16-30 — 17-00 Награждение участников любительской регаты «Гонка под Парусом»

сцена выставки, площадка перед сценой

17-00 — 18-00 «Сальса Вечеринка»

от танцевального центра «ЭТАЖИ»

Площадка перед сценой выставки

18-00 — 18-30 Награждение участников любительской гонки на sup-досках

Сцена выставки

23-00 Official After Party «Vladivostok Boat Show X»

н/к SELFIE

20 мая Время

Мероприятие

Место проведения

10-00 Начало работы выставки

10-00 — 17-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

морская часть яхт-клуба «Семь футов»

11-00 — 12-00 Соревнования по гребле «Dragon Battle»

морская часть яхт-клуба «Семь футов»

12-30 — 13-00 Награждение участников соревнований по гребле «DragonBattle»

Сцена выставки

12-00 — 16-00 Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки!

Детская площадка

13-00 — 13-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»

участники: все желающие среди посетителей и участников выставки

Сцена выставки

13-30 — 14-30 Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении

Центральная площадка выставки

14-30 — 15-30 Розыгрыш подарочного сертификата от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»

Сцена выставки

15-30 — 16-00 Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»

Центральная площадка выставки

16-00 — 16-30 Награждение победителей конкурса детского рисунка

«Сны о море»

Центральная площадка выставки

16-30 — 17-00 Награждение победителей любительской регаты

«Гонка под парусом»

Сцена выставки

17-00 Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ»

Площадка перед сценой выставки