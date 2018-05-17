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Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
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Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
18 мая  Время
Мероприятие
Место проведения
10-00  Начало работы выставки
10-00 — 18-00  Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
10-00  Старт регаты «Кубок Матросов»
среди учащихся Дальневосточной парусной школы
Бухта Федорова
12-00 — 16-00  Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата
Детская площадка
13-00  Официальная церемония открытия выставки
Сцена выставки
14-00  награждение участников регаты «Кубок Матросов»
среди учащихся Дальневосточной парусной школы
Сцена выставки
23-00  Official After Party «Vladivostok Boat Show X»
ночной клуб SELFIE
19 мая  Время
Мероприятие
Место проведения
10-00  Начало работы выставки
10-00 — 18-00  Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
Морская часть яхт-клуба «Семь футов»
11-00  Старт регаты «Молодые капитаны»
бухта Федорова
12-00  Старт любительской гонки на sup-досках (организатор кайт-школа «Третья волна»)
Морская часть яхт-клуба «Семь Футов»
12-00 — 16-00  Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата
Детская площадка
13-00 — 13-30  Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
Сцена выставки
13-30 — 14-30  Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
Площадка перед сценой выставки
14-30 — 16-30  Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки
сцена выставки, площадка перед сценой
16-30 — 17-00  Награждение участников любительской регаты «Гонка под Парусом»
сцена выставки, площадка перед сценой
17-00 — 18-00  «Сальса Вечеринка»
от танцевального центра «ЭТАЖИ»
Площадка перед сценой выставки
18-00 — 18-30  Награждение участников любительской гонки на sup-досках
Сцена выставки
23-00  Official After Party «Vladivostok Boat Show X»
н/к SELFIE
20 мая  Время
Мероприятие
Место проведения
10-00  Начало работы выставки
10-00 — 17-00  Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
11-00 — 12-00  Соревнования по гребле «Dragon Battle»
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
12-30 — 13-00  Награждение участников соревнований по гребле «DragonBattle»
Сцена выставки
12-00 — 16-00  Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки!
Детская площадка
13-00 — 13-30  Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
Сцена выставки
13-30 — 14-30  Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
Центральная площадка выставки
14-30 — 15-30  Розыгрыш подарочного сертификата от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»
Сцена выставки
15-30 — 16-00  Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»
Центральная площадка выставки
16-00 — 16-30  Награждение победителей конкурса детского рисунка
«Сны о море»
Центральная площадка выставки
16-30 — 17-00  Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
Сцена выставки
17-00  Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ»
Площадка перед сценой выставки
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