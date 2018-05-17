Более 400 номеров покажут ставропольцам в рамках Студвесны-2018

Конкурсы музыкантов и танцоров начались на Российской студенческой весне в Ставрополе 16 мая.

Танцевальный конкурс проходит в актовом зале девятого корпуса СКФУ. Студенты покажут эстрадные, уличные, народные и современные танцы. Среди участников — многократная победительница из Адыгеи Белла Набокова, подготовившая танцевальный номер о прекрасной и смелой воительнице. Посмотреть выступления бесплатно могут все ставропольцы и гости города.

Молодые музыканты соревнуются в мастерстве на территории ставропольского ДДТ. Здесь членам жюри прочитают рэп, споют авторские песни, покажут эстрадные и академические номера. Председатель жюри музыкального направления Владимир Коробка рассказал, что лучшие артисты получат шанс попасть в популярные проекты и выступать на телевидении.

Победителей Студвесны-2018 объявят 19 мая. Лучшие исполнители выступят на гала-концерте в честь завершения фестиваля, который пройдёт тем же вечером на площади Ленина.