Более 400 номеров покажут ставропольцам в рамках Студвесны-2018 

Конкурсы музыкантов и танцоров начались на Российской студенческой весне в Ставрополе 16 мая.
Делегации из 80 регионов подготовили более 400 номеров, которые предстоит оценить компетентному жюри. На Студвесне-2018 его возглавляют хореограф Егор Дружинин («Фабрика звёзд», «Танцы» на ТНТ, «Ты супер!» на НТВ) и продюсер Владимир Коробка. Также в качестве экспертов пригласили солиста и фронтмена группы «Пицца» Сергея Приказчикова, битбоксера Вахтанга Каландадзе, исполнительницу народных песен Марину Девятову.
Танцевальный конкурс проходит в актовом зале девятого корпуса СКФУ. Студенты покажут эстрадные, уличные, народные и современные танцы. Среди участников — многократная победительница из Адыгеи Белла Набокова, подготовившая танцевальный номер о прекрасной и смелой воительнице. Посмотреть выступления бесплатно могут все ставропольцы и гости города.
Молодые музыканты соревнуются в мастерстве на территории ставропольского ДДТ. Здесь членам жюри прочитают рэп, споют авторские песни, покажут эстрадные и академические номера. Председатель жюри музыкального направления Владимир Коробка рассказал, что лучшие артисты получат шанс попасть в популярные проекты и выступать на телевидении.
Победителей Студвесны-2018 объявят 19 мая. Лучшие исполнители выступят на гала-концерте в честь завершения фестиваля, который пройдёт тем же вечером на площади Ленина.