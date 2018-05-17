Ещё
8-9 июня в Харитоновском парке состоится Уральский Фестиваль водных фонариков
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

8-9 июня в Харитоновском парке состоится Уральский Фестиваль водных фонариков 

Собака 25 минут назад
Фото: Собака
8-9 июня состоится Уральский Фестиваль водных фонариков — яркое и интересное событие для всех горожан! В самом центре Екатеринбурга, в Харитоновском парке, на протяжении двух дней будет проходить романтичный Фестиваль с тёплыми выступлениями наших поэтов, живой музыкой, вкусным фудкортом и фактурным маркетом интересных товаров, а так же незабываемой Шоу-программой!Фестиваль, созданный уральцами для уральцев, а значит сердечный, добрый и располагающий, сделанный для того, чтобы принести радость и душевную гармонию всем посетителям! Вход в парк совершенно свободный — с 15:00 приходите на Праздник, зовите близких, приглашайте любимых. Посетите Фестиваль всей семьёй, ведь у всех есть заветные желания и мечты, которым суждено будет сбыться в эти дни! Каждый вечер 8 и 9 июня в 22:00 будет проходить массовый праздничный запуск водных фонариков на воду.
Собака: последние новости
Повилась карта пешеходных маршрутов по самым освещенным местам Петербурга «Новая Голландия» номинирована на престижную международную премию Бернхарда Реммерса Петергофский светомузыкальный фонтан начнет дымить и зажигать огни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло58
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х1
Убийца или невиновная: судьба актрисы9
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение