8-9 июня в Харитоновском парке состоится Уральский Фестиваль водных фонариков

8-9 июня состоится Уральский Фестиваль водных фонариков — яркое и интересное событие для всех горожан! В самом центре Екатеринбурга, в Харитоновском парке, на протяжении двух дней будет проходить романтичный Фестиваль с тёплыми выступлениями наших поэтов, живой музыкой, вкусным фудкортом и фактурным маркетом интересных товаров, а так же незабываемой Шоу-программой!Фестиваль, созданный уральцами для уральцев, а значит сердечный, добрый и располагающий, сделанный для того, чтобы принести радость и душевную гармонию всем посетителям! Вход в парк совершенно свободный — с 15:00 приходите на Праздник, зовите близких, приглашайте любимых. Посетите Фестиваль всей семьёй, ведь у всех есть заветные желания и мечты, которым суждено будет сбыться в эти дни! Каждый вечер 8 и 9 июня в 22:00 будет проходить массовый праздничный запуск водных фонариков на воду.