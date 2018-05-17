О чем писали газеты Нижнего Новгорода в мае. Удивительные архивные сканы

Удивительные архивные сканыПродолжаем увлекательное путешествие по истории нашего города и региона. Сегодня вашему вниманию уникальная выборка майских номеров «Нижегородской правды». Наслаждаемся! Этот выпуск «Горьковской коммуны» за 1938 год — читать сложно, весь номер посвящен предстоящим в СССР выборам. Скукота, правда, одна статья про выдвижение одного необычного кандидата просто вынос мозга и огонь!

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Мы рабочие, работницы, инженеры, техники, служащие Горьковского автозавода имени Молотова, собравшись на предвыборное собрание Автозаводского избирательного округа, шлем Вам, творцу самой демократичной в мире Конституции, любимому вождю и учителя пламенный привет.

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Нам принадлежит самый короткий в мире рабочий день и самая высокая заработная плата. Только в нашей стране социализма нет ужасов безработицы, физического и духовного угнетения. Только у нас труд является делом чести, доблести и геройства, а честные труженики окружены всемерной заботой и почетом.

Вот почему мы так глубоко любим нашу Родину, большевистскую партию, Вас, товарищ Сталин. Вот почему мы первым своим кандидатом в депутаты Совета РСФСР, как и весь советский народ, выдвигаем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, и просим Вас дать согласие баллотироваться по нашему избирательному округу.

Все наши чувства, все наши стремления сейчас направленны к тому чтобы сделать нашу страну более сильно, могучей и неприступной, чтобы о несокрушимую мощь нашего государства разбили голову все заклятые враги социализма».

Первый эшелон (1955)

В один из степных районов Казахстана прибывает по комсомольским путевкам отряд молодежи. Суровые морозы, потоки весенней грязи, изнуряющая работа не по специальности — освоение целины дается непросто. Но молодые остаются молодыми — они работают, радуются жизни, влюбляются. В центре повествования трогательный роман секретаря комсомольской организации и трактористки Анны…

«Первый эшелон» (1955) — «Что-нибудь случилось? Про Генку, да?»

Трейлер к фильму Первый эшелон (1955)

«Перстень с русалкой» (1967) (венгерский фильм)

По пустынным, вымершим улицам из последних сил мечется неизвестный, в попытке спастись он стучится во все двери, но нет ему спасения.

Сзади медленно, но неотвратимо приближается черный автомобиль с сидящими в нем гестаповцами, звучит автоматная очередь. И вот улыбающийся эсесовский офицер Генрих фон Шликкен снимает уже с руки мертвого мужчины перстень с выгравированной на нем русалкой и передает некоему человеку, выдавшему всю подпольную организацию. Будапешт. На вилле профессора Калди раздается звонок. Это прибыл новый садовник Пал Шуба, инвалид войны, направленный из госпиталя. Но на самом деле под видом садовника скрывается Кальман Борши, английский разведчик…

Зита и Гита (1972)

Жанр: Комедия, Мелодрама

Производство: Sippy Films, 1972, Индия

Режиссёр и Продюсер: Рамеш Сиппи

Композитор: Рахул Дев Бурман

В главных ролях: Хема Малини, Дхармендра, Санджив Кумар, Манорама, Сатьендра Каппу, Рупеш Кумар, Пратима Деви, Радхика Рани, Хани Ирани, Аланкар Джоши, Мастер Рави, Камал Капур, Ратхамала и другие

Во время сильного ливня семейная пара останавливается в ближайшей хижине, принадлежащей семье цыган. Пока мужчины ищут доктора, у женщины начинаются роды. Наутро, когда супруги с новорождённой малышкой на руках отправляются домой, выясняется, что ночью родились близнецы, но хозяйка хижины оставила одну из девочек к себе.

Родные родители назвали дочь Зитой, приёмные — Гитой. Спустя несколько лет Зита живёт с бабушкой, тётей, дядей и их детьми. Её родители умерли, а тётушка с кузиной всячески третируют девушку, заставляя выполнять всю работу по дому. Тем временем Гита зарабатывает на жизнь, устраивая цирковые представления вместе с соседом Ракой и мальчиком Чино.

Друг семьи находит для Зиты жениха, доктора Рави, но тётка, не желая терять деньги, которые она получает на содержание племянницы, представляет её в худшем свете. Доведённая до отчаяния домогательствами Ранджита, тёткиного брата, Зита решает покончить с жизнью. А Гита, поссорившись с матерью, уходит из дома.

Спрыгнувшую с моста Зиту спасает Рака и принимает за свою напарницу. А Гиту забирают к себе тётя с дядей. Девушки решают остаться на чужом месте. Добрая и отзывчивая Зита начинает нравиться дебоширу Раке, и ради неё он меняется к лучшему. А Гита, легко давшая отпор своим злым родственникам, очаровывает доктора Рави.

Однако боясь, что когда он узнает о подмене, то откажется от неё, в назначенный день она срывает свадьбу. Ранджит, увидев Зиту на базаре, понимает, что девушки поменялись местами. Он похищает Зиту, намереваясь на ней жениться, чтобы прибрать к рукам её деньги, а на Гиту заявляет в полицию.

«Смерть среди айсбергов» — драматический фильм ужасов режиссёра Майкла Андерсона , снятый в 1976 году.

В 1982 году был организован широкий прокат картины в СССР, во время которого её просмотрели 33 миллиона зрителей. Оригинальное название фильма — «Orca» — латинское название косатки (лат. Orcinus orca).